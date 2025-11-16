 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Dieviškas avokadų skrebutis su plakta kiaušiniene: kitokio nebenorėsite

2025-11-16 10:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 10:00

Skani pica – maistas, kuriam negali atsispirti dažnas, bet ne visi žino tikros itališkos picos gamybos subtilybes. Būtent tai šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos laidoje „La maistas. Italija“ atskleidė Gian Luca Demarco. O iš laidos išsineškite ne tik tai, bet ir net tris receptus – klasikinės picos tešlos, tradicinės itališkos fokačijos duonos ir avokado skrebučio su plaktu kiaušiniu.

Skani pica – maistas, kuriam negali atsispirti dažnas, bet ne visi žino tikros itališkos picos gamybos subtilybes. Būtent tai šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos laidoje „La maistas. Italija“ atskleidė Gian Luca Demarco. O iš laidos išsineškite ne tik tai, bet ir net tris receptus – klasikinės picos tešlos, tradicinės itališkos fokačijos duonos ir avokado skrebučio su plaktu kiaušiniu.

0

Gian Luca žiūrovus kvietė apsilankyti pas jo draugą, kurio restoranui suteikta „Michelin“ žvaigždė ir pamatyti itališkos picerijos užkulisius.

Viena svarbiausių tobulos picos sudedamųjų – skanus jos pagrindas. Įvaldę tešlos gaminimo meną, picą kepsite dažniau. Tiesa, gaminant teks paeksperimentuoti.

Jei norisi išbandyti ką nors kito, bet nenutolti nuo Italijos, rašykitės Gian Lucos ir Elenos Karalienės tradicinės plonos itališkos duonos fokačijos receptą.

O ieškantiems pusryčių ar pietų idėjų, pravers avokado skrebučio su plaktu kiaušiniu receptas.

„La maistas. Italija“ akimirkos
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „La maistas. Italija“ akimirkos

Klasikinė pica

Reikės:

  • Miltų;
  • Sausų mielių;
  • 10 laipsnių Celsijaus temperatūros, specialiai filtruoto vandens;
  • Ypač tyro alyvuogių aliejaus;
  • Druskos.

Gaminimo eiga:

Tikslių gramų jums atskleisti, deja, negalime, nes tai – slaptas restorano receptas. Galime išduoti tik tiek, kad jie tešlą brandina net 48 valandas.

Grįžkime prie recepto. Beriame miltus, sausas mieles. Po truputį pilame vandenį, beriame druską ir dar šiek tiek vandens. Galiausiai, pačioje gamybos pabaigoje, supilame alyvuogių aliejų.

Tradicinė itališka plona duona fokačija

Reikės:

  • 600 g 00 rūšies miltų;
  • 15 g šviežių mielių;
  • 380 ml šilto vandens vandens;
  • 12 g druskos;
  • 30 g ypač tyro alyvuogių aliejaus;
  • 5 g cukraus;
  • 50 ml šilto Žemaitijos pieno;
  • Kelių šakelių šviežio rozmarino.

Gaminimo eiga:

Beriame 600 g miltų, daug druskos. Į indelį įpilame pieną ir beriame žiupsnį cukraus, sutrupiname šviežių mielių. Viską išmaišome, kad ištirptų mielės ir cukrus. Pašildome. Supilame į miltų ir druskos mišinį. Išmaišome ir dedame pailsėti 8 valandas.

Patepame skardą sviestu. Supilame brandintą tešlą. Paspaudžiame pirštais ir dar leidžiame jai kurį laiką pakilti šilumoje, kad būtų puresnė. Kepame 180 laipsnių orkaitėje.

Indelyje sumaišome extra virgin aliejų su vandeniu, paskaniname rozmarinais. Beje, rozmarinų šakelė šiandien atstos konditerinį teptuką. Visą aliejaus ir vandens plakinį užpilame ant ką tik iš orkaitės ištrauktos fokačijos. Papuošiame šviežio rozmarino lapeliais.

Avokado skrebutis su plaktu kiaušiniu

Reikės:

  • Kelių riekelių duonos;
  • 1 avokado;
  • 2 kiaušinių;
  • 30 g sūrio;
  • Kelių gabalėlių saulėje džiovintų pomidorų;
  • 2 ridikėlių;
  • Saujelės šviežios rukolos lapų;
  • Druskos;
  • Pipirų;
  • Šlakelio citrinos sulčių;
  • Šiek tiek sviesto kepimui.

Gaminimo eiga:

Išplakame 2 kiaušinius, į plakinį įtarkuojame parmezano sūrio. Kitame inde sutriname avokadą, įberiame druskos, pipirų, paskaniname citrinos sultimis.

Klaipėdos duoną sumuštiniams paskrudiname keptuvėje ant sviesto. Susmulkiname saulėje džiovintus pomidorus ir ridikus.

Kepame kiaušinio plakinį ant sviesto įkaitintoje keptuvėje. Lengvai mentele judiname kiaušinį, kol iškeps.

Formuojame skrebutį – ant paskrudintos duonos tepame avokado masę, guldome kiaušinį, beriame druskos, pipirų, įkomponuojame saulėje džiovintus pomidorus, rukolą, ridikėlius. Skanaus.

Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!

