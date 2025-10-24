Gian Luca apsilankė išskirtinėje vietoje: parodė, ką italai augina daržuose

Pjemonto regione įsikūręs „Casa format“ restoranas pelnė Žaliąją „Michelin“ žvaigždutę – ja apdovanojami restoranai, pasižymintys išskirtiniais pasiekimais tvarios gastronomijos srityje. „Atsakingas maisto gaminimas ir svetingumas“ – toks šio restorano Italijoje iššūkis.
Jau šį sekmadienį Gian Luca susitiks ne tik su restorano šefu, bet ir Lorenzo, atsakingu už sodininkystę. 2 tūkst. kv. m plotas – didelis, tačiau jaunuolis spėja suktis ne tik čia, bet ir dirbti restorane padavėju.
„Šitas žmogus viską vienas daro, jis man patvirtino, kad sporto salės nebereikia, abonemento atsisakė dėl to, kad čia tiek sportuoja, kad jam užtenka“, – juokaus Gian Luca.
Parodė, kas auga itališkame darže
O koks tas itališkas daržas ir ar labai skiriasi nuo lietuviško? Čia auginami augalai mažai kuo skiriasi: auga paprikos, baklažanai, apvaliosios cukinijos, salotos, brokoliai, žiediniai kopūstai. Visi augalai perkami iš netoliese esančio turgelio, tad viskas – 100 procentų ekologiška. Ką italai naudoja augindami daržoves, sužinosite jau šį sekmadienį laidoje.
Žinoma, kaipgi Gian Luca gali neapžiūrėti savo mėgstamiausios daržovės – pomidorų? Italų šiltnamiuose jie taip pat noksta.
„Čia turime tris skirtingas pomidorų rūšis. Čia yra Jaučio širdys, čia – vyšniukai ir turim dar San Marzano, jis yra toks pailgas“, – apsilankęs šiltnamyje pasakos jis.
Didžiausias skirtumas tas, kad italai daržoves augina ir žiemą – žalios lapinės daržovės, prieskoninės žolelės perkeliamos į šiltnamius, kur sėkmingai žiemoja. Darbo sode netrūksta ištisus metus ir visa, kas užauginama, naudojama restorane gaminant patiekalus.
Lankantis Žaliąja „Michelin“ žvaigždute įvertintame restorane neparagauti čia gaminamų patiekalų būtų nuodėmė, todėl Gian Luca leisis į skonių kelionę, ragaus užkandžius, pagrindinius patiekalus ir sulauks deserto, kokio daugelis akyse nė neregėję.
Virtuvės šefas pats iš arti stebės, kaip virtuvėje gimsta makaronų patiekalas Pasta alla crudaiola – makaronai su tradiciniu itališku patiekalu. O pabandyti pasigaminti jį galite ir patys namuose – nelaukdami sekmadienio, receptu dalijamės jau dabar.
Pasta alla crudaiola
Reikės:
- Orecchiette formos makaronų;
- Extra virgin alyvuogių aliejaus;
- Keptų paprikų kremo;
- Skrudintų baklažanų;
- Taggiasca alyvuogių;
- Daržovių sultinio;
- Confit pomidorų;
- Aitriosios paprikos;
- Šviežio baziliko;
- Druskos;
- Parmezano sūrio.
Gaminimo eiga:
Į keptuvę įpilame extra virgin alyvuogių aliejaus ir įdedame keptų paprikų kremo. Suberiame skrudintus baklažanus ir Taggiasca (tadžiaska) alyvuoges. Įpilame šiek tiek daržovių sultinio. Įdedame confit pomidorus.
Įdedame virtus Orecchiette (orkete) formos makaronus, dar vadinamus „mažomis ausytėmis“. Aukštoje temperatūroje leidžiame įsigerti padažo skoniui į makaronus.
Paskutiniai ingredientai – dedame gabaliuką aitriosios paprikos ir pabarstome smulkiai pjaustyto šviežio baziliko. Užpilame extra virgin alyvuogių aliejaus ir išmaišome. Pagardiname druska pagal skonį ir užberiame parmezano sūrio. Skanaus!
Laida „La maistas. Italija“ – sekmadieniais, 9 val. per TV3!