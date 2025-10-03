Gian Luca apie netikėtą atradimą: „Aš ką tik sužinojau, kad daug metų nusišneku“

Gian Luca šįkart kvies į savo draugės ir jos tėčio miltų malūną, kur paaiškės, kaip gaminami itališki miltai, be kurių neapsieina bene nė vienas itališkas receptas.
„Per metus čia yra pagaminami 300 skirtingų miltų rūšių. Įsivaizduokite, aš per savo gyvenimą naudojau gal penkis, o čia 300. Tai neįtikėtina“, – sakys Gian Luca laidoje.
O taip pat laidos metu Gian Luca ir Elena Karalienė kvies visus paragauti tikrų itališkų makaronų iš „Bongiovanni“ malūne gaminamų miltų – tradicinę itališką pastą su ragu padažu.
Miltų kelias
Pirmiausia Gian Luca pabrėš, kad italams geri miltai – be galo svarbūs, nes iš jų vėliau gimsta pasakiški patiekalai.
Jis atskleis, kad malūną sudaro net septyni aukštai, o kiekvienas iš jų turi skirtingą savo funkciją siekiant grūdus apdoroti tinkamai ir išgauti pačios aukščiausios klasės miltus.
„Čia nuolat dirba keturi žmonės ir ateina studentai iš universitetų, kurie išleidžia maisto biotechnologus. Pas mus tai yra labai labai svarbu“, – apie rimtą italų požiūrį į maistą pasakos Gian Luca.
Taip pat žinomiausias Lietuvos italas sužinos, ką iš tiesų reiškia itališkų miltų žymėjimas skirtingais skaičiais, pavyzdžiui, „00“, „0“, „1“, „2“ ir „3“.
Paaiškės, kad visą gyvenimą virtuvės šefas Gian Luca manė neteisingai ir laidos metu paaiškins, kokius miltus ir kokiems patiekalams reiktų pirkti renkantis vieno ar kito skaičiaus žymėjimą.
„Aš ką tik sužinojau, kad daug metų nusišneku“, – į naujai sužinotą tiesą apie miltų žymėjimą sureaguos Gian Luca.
Taip pat laidos metu žinomas italas papasakos, kuo skiriasi miltai, kurie yra pagaminti naudojant akmeninį malūną, populiarų nuo senų laikų, bei naudojant moderniąsias technologijas.
O iškart po to kartu su Elena Karaliene Gian Luca pradės gaminti pasta ragu, kurį vadino „ragu ala Bolognesse“.
Italas taip pat atskleis, kodėl lietuviai Italijoje būtų nesuprasti, jeigu pavadintų makaronus su faršu, morka, salieru ir svogūnu „pasta Bolognesse“.
Tradicinė itališka pasta su ragu padažu
Reikės:
- 1 morkos;
- 1 saliero koto;
- 1 svogūno;
- 1 česnako skiltelės;
- 500 g jautienos faršo;
- 1 skardinės trintų pomidorų;
- Extra virgin alyvuogių aliejaus;
- Druskos;
- Pipirų;
- 1 taurės raudonojo vyno;
- 1 rozmarino šakelės;
- Parmezano sūrio.
Gaminimo eiga
Susmulkiname svogūną, morką, saliero kotą. Į keptuvę įpilame aliejaus ir įmetame česnako skiltelę. Kai ši ima šokinėti, suberiame svogūnus, morkas ir salierus. Kai pageltonuoja svogūnai, dedame jautienos faršą. Pilame raudonąjį vyną ir maišome. Beriame druską ir pipirus, įmetame rozmarino šakelę. Išimame česnako skiltelę.
Pilame trintus pomidorus ir švelniai išmaišome. Verdame makaronus pasūdytame vandenyje, kaip nurodyta ant pakuotės. Supilame makaronus į padažą ir pagardiname parmezano sūriu.
