Netikėta atomazga: L.Jamesas paskelbė pasaulį intrigavusį didįjį sprendimą

Daugumai atrodė, kad šis sprendimas bus susijęs su karjeros pabaiga, tačiau pasirodė visiškai kitaip. Tai – viso labo „Hennessy“ prekės ženklo reklama.
Dar nepasirodžius žiniai pigiausi bilietai į paskutines Los Andželo „Lakers“ sezono rungtynes brango nuo 85 iki 445 JAV dolerių. Sirgalių sumaištis buvo sukelta veltui.
40-metis nuo 2018 m. gina Los Andželo „Lakers“ garbę, prieš tai atstovavo Klivlando „Cavaliers“ (2003–2010 m. ir 2014–2018 m.) ir Majamio „Heat“ (2010–2014 m.) klubams.
206 cm ūgio amerikietis 4 kartus tapo NBA čempionu, tiek pat sykių iškovojo MVP apdovanojimus finale ir reguliariajame sezone, net 21 sykį žaidė „Visų žvaigždžių“ mačuose.
2024 m. L.Jamesas iškovojo trečią savo olimpinį auksą ir tapo olimpiados MVP. Jo sąskaitoje taip pat olimpinė bronza ir tos pačios prabos medalis pasaulyje.
