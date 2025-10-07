Pergalių teks palaukti: „Neptūnas“ dramatiškai krito prieš Rumunijos klubą

Rihardas Lomažas išvedė į priekį klaipėdiečius (5:2), o Donatas Tarolis pelnė dar du taškus – 7:2. Nors prabilo ir varžovai, rezultatą persvėrę savo naudai (8:7), D.Tarolis ir Harrisonas Cleary darė viską, kad šie tuo džiaugtųsi neilgai – 18:12. Pranašumą didino Rihardo Lomažo baudų metimai (23:15), o po pirmo ketvirčio „Neptūnas“ buvo priekyje 30:19.
Legionierių dėka klaipėdiečiai jautėsi vis užtikrinčiau (35:21), o „U-BT“ bandymai artėti buvo atremti. A.Velička, Martynas Pacevičius lėmė tai, kad pranašumas buvo jau kone triuškinamas (52:33), bet 9 svečių taškai be atsako privertė Gediminą Petrauską prašyti pertraukėlės – 42:52. Po antrojo ketvirčio šeimininkai pirmavo 58:48.
Klužo Napokos komanda sparčiai artėjo, kol po Nathano Mensah metimo ekipas skyrė 2 taškai – 54:56. Šeimininkai sukūrė spurtą ir padėtį stabilizavo (64:54), bet skirtumas vėl tirpo – 59:64. Donatas Tarolis pelnė 5 taškus paeiliui, vėliau taip pat aktyviai atsakinėjo į svečių atakas ir išlaikė priekyje „Neptūną“ – 75:68. Pasibaigus trečiam ketvirčiui „Neptūnas“ vis dar pirmavo, tiesa, minimaliai – 78:77.
Svečių komanda po Darono Russello tritaškio lygino rezultatą (86:86), o galiausiai jį persvėrė – 92:89. A.Velička grąžino persvarą klaipėdiečiams (93:92), likus 4 minutėms iki mačo pabaigos. Apylygė kova tęsėsi (98:98), nes D.Russellas pataikė jau septintą savo tritaškį. M.Creekas didino svečių persvarą (103:100), likus pusantros minutės, bet svarbias baudas realizavo A.Velička – 102:103. Skaudžiais taškais atsakė Iversonas Molinaras (105:102), A.Velička taiklus iš toli nebuvo, o I.Molinaras pataikė vieną baudą ir kamuolį atkovojo „U-BT“ – 106:102.
„Neptūnas“: Donatas Tarolis 23 (6 atk. kam., 5 rez. perd., 31 n.b.), Arnas Velička 19 (7 rez. perd., 29 n.b.), Rihardas Lomažas ir Harrisonas Cleary – po 10, Mindaugas Girdžiūnas 9.
„U-BT“: Daronas Russellas 37 (7/13 trit.), Mitchellas Creekas 18, Karelas Guzmanas ir Nathanas Mensah (12 atk. kam.) – po 15.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!