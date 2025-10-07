Harry Kane’as vis labiau linksta likti „Bayern“ klube ir nesvarsto sugrįžimo į „Premier“ lygą

H. Kane’as šį sezoną Vokietijoje demonstruoja įspūdingą formą – Miuncheno „Bayern“ gretose per 10 rungtynių jis pelnė 18 įvarčių, o komanda kol kas žygiuoja be pralaimėjimų.
32-ejų puolėjas su Bavarijos klubu turi sutartį iki 2027 metų vasaros ir teigė, kad yra „visiškai atsidavęs“ „Bayern“ bei pasiruošęs svarstyti naujos sutarties galimybę.
Kai 2023-ųjų vasarą H. Kane’as paliko Londono „Tottenham“, daugelis manė, kad po kelių sezonų Vokietijoje jis sugrįš į Angliją, siekdamas pagerinti visų laikų „Premier“ lygos rezultatyvumo rekordą.
„Tottenham“ treneris Thomasas Frankas visai neseniai viešai pareiškė, jog mielai matytų puolėją sugrįžtantį į Angliją, tačiau pats 57 mln. svarų išpirkos sąlygą turintis H. Kane’as turi kitų planų.
„Kalbant apie ilgesnį pasilikimą „Bayern“, tikrai galėčiau tai įsivaizduoti, – sakė šiuo metu prie Anglijos rinktinės prisijungęs H. Kane’as. – Prieš kelias savaites atvirai kalbėjau, kad dar neturėjome jokių pokalbių su „Bayern“, bet jei tokia galimybė atsirastų, būčiau pasirengęs kalbėtis ir sąžiningai įvertinti situaciją.
Viskas priklausys nuo to, kaip klostysis artimiausi metai ir ką kartu pasieksime. Šiuo metu esame puikioje situacijoje ir apie nieką kitą negalvoju.
Kalbant apie „Premier“ lygą, nežinau. Jei būtumėte manęs paklausę, kai išvykau į „Bayern“, būčiau pasakęs, kad tikrai sugrįšiu. Dabar, praleidęs čia porą metų, sakyčiau, jog tas noras sumažėjo, bet niekada nesakau niekada.
Per savo karjerą supratau, kad viskas priklauso nuo laiko ir aplinkybių – galimybės atsiranda netikėtai. O kalbant apie „Bayern“, šiuo metu esu visiškai atsidavęs šiam klubui.“
Miuncheno klubas taip pat nori, kad H. Kane’as liktų komandoje dar ilgesniam laikui. Sporto direktorius Christophas Freundas neseniai pareiškė, kad šiuo metu „greičiausiai matome geriausią Harry Kane’o versiją, kokia tik yra buvusi“.
H. Kane’as atskleidė, kad triumfas „Bundesliga“ čempionate su „Bayern“ privertė jį permąstyti savo tikslus. Vis dėlto būtent ši sėkmė dar labiau sustiprino jo motyvaciją. Šį sezoną jis jau lenkia tokius puolėjus kaip Erlingas Haalandas ar Kylianas Mbappe.
„Kai laimi titulą, kaip tai nutiko pernai, galbūt lengva būtų atsipalaiduoti ir pasakyti: „Na, pasiekiau, ko norėjau“, – sakė H. Kane’as. – Bet tai mane dar labiau motyvavo tobulėti. Šiemet tai akivaizdžiai parodžiau.
Norėjau suprasti, ką jausiu, kai laimėsiu pirmą trofėjų. Žinoma, dar yra daug, ką noriu pasiekti – tiek kitų, tiek didesnių titulų.
Tačiau vietoj to, kad nurimčiau, nusprendžiau stengtis dar labiau – sveikiau maitintis, daugiau dirbti sporto salėje, siekti maksimumo iš to, ką turiu dabar.
Apskritai visada maitinuosi sveikai, bet dabar stengiuosi dar labiau riboti vadinamuosius „cheat meal‘us“ po rungtynių ar mažiau pasilepinti ledais su šeima. Mažos detalės, bet jos svarbios.“
