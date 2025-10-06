Erlingas Haalandas: kaip fizinė kova su varžovu įkvėpė pelnyti įvartį ir pakeitė rungtynių eigą

Norvego teigimu, fizinė dvikova su varžovu tapo papildomu stimulu ir pakeitė savijautą iš karto po rungtynių starto.
„Pirmas penkias minutes S. van den Bergas vis stūmė mane, tad pagalvojau: gerai, leiskim jam pajusti ir mano jėgą bei pats pradėjau stumti atgal, – sakė E. Haalandas. – Manau, tai buvo vienas geresnių mano įvarčių. Fizinis žaidimas man padėjo. Prieš rungtynes šiek tiek jaučiausi pavargęs, bet po visų tų stumdymų per dešimt sekundžių jis mane užmotyvavo.“ E. Haalandas pabrėžė, jog būtent tokios situacijos, kai varžovas rimtai meta iššūkį, leidžia užkurti tempą ir varžybose, ir visame sezone.
„Man patinka tokie momentai, kai fizinė kova aikštėje padeda pažadinti energiją – kartais net sunku suprasti, kaip greitai keičiasi visas rungtynių fonas“, – komentavo puolėjas.
Šį sezoną E. Haalandas jau pelnė 12 įvarčių vos per 9 rungtynes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!