Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Erlingas Haalandas: kaip fizinė kova su varžovu įkvėpė pelnyti įvartį ir pakeitė rungtynių eigą

2025-10-06 12:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 12:46

Erlingas Haalandas po dar vieno pergalingo įvarčio „Manchester City“ gretose neslėpė, jog rungtynių metu jis gavo papildomos motyvacijos iš varžovų.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

Erlingas Haalandas po dar vieno pergalingo įvarčio „Manchester City“ gretose neslėpė, jog rungtynių metu jis gavo papildomos motyvacijos iš varžovų.

REKLAMA
0

Norvego teigimu, fizinė dvikova su varžovu tapo papildomu stimulu ir pakeitė savijautą iš karto po rungtynių starto.

„Pirmas penkias minutes S. van den Bergas vis stūmė mane, tad pagalvojau: gerai, leiskim jam pajusti ir mano jėgą bei pats pradėjau stumti atgal, – sakė E. Haalandas. – Manau, tai buvo vienas geresnių mano įvarčių. Fizinis žaidimas man padėjo. Prieš rungtynes šiek tiek jaučiausi pavargęs, bet po visų tų stumdymų per dešimt sekundžių jis mane užmotyvavo.“ E. Haalandas pabrėžė, jog būtent tokios situacijos, kai varžovas rimtai meta iššūkį, leidžia užkurti tempą ir varžybose, ir visame sezone.

„Man patinka tokie momentai, kai fizinė kova aikštėje padeda pažadinti energiją – kartais net sunku suprasti, kaip greitai keičiasi visas rungtynių fonas“, – komentavo puolėjas.

Šį sezoną E. Haalandas jau pelnė 12 įvarčių vos per 9 rungtynes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų