Mohamedas Salah sulaukė Wayne'o Rooney pastabų dėl darbo etikos ir galimų pokyčių karjeroje

Savo podcaste „The Wayne Rooney Show“ jis išreiškė abejones egiptiečio atsidavimu gynyboje, ypač po nesėkmės prieš „Chelsea“ klubą.
„Pastarąją savaitę kyla klausimų dėl jo darbo etikos. Žinome, kad jis ne visada sugrįžta ir nebūna toks aktyvus gynyboje, bet rungtynėse su „Chelsea“ man atrodė, kad jo gynėjas buvo visiškai paliktas vienas ir jis tik žiūrėjo. Jis nebegrįžta, nepadeda jam!“, – sakė W. Rooney. W. Rooney pridūrė, kad būtent tokia situacija daro M. Salah pažeidžiamą kritikai.
„Kai nesiseka įmušti ar asistuoti, atsiskleidžia kitos žaidimo pusės. Jo amžius – 33 metai, gal jau laikas svarstyti apie pozicijos keitimą, kaip tai buvo su Cristiano Ronaldo „Manchester United“ laikais, kai jis buvo perkeltas į vidurį, kad išlaikytų balansą ir būti naudingam komandoje.“
Legendinis puolėjas pažymėjo, jog geriausi treneriai mato, kada reikia prisitaikyti prie situacijos ir rasti naujus sprendimus, kad išlaikytų komandos balansą bei efektyvumą.
„Aš nesakau, kad jį reikia išmesti iš komandos, bet dabar jam reikalingi pokyčiai, kitaip jo reputacija gali greitai išblėsti.“
Šį sezoną per 10 rungtynių M. Salah pelnė 3 įvarčius ir atliko tiek pat rezultatyvių perdavimų.
