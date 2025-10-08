Casemiro paaiškino, kodėl jo pavardė nuo pirmųjų rungtynių liko užrašyta neteisingai

„Visiems aš visada būsiu Casemiro. Dėl viso to yra kaltas „San Paulo“ klubas. Viskas prasidėjo, kai sužaidžiau pirmąsias savo rungtynes šioje komandoje, kurioje kilau karjeros laiptais nuo jaunimo komandos iki pagrindinės. Jie netyčia ant marškinėlių užrašė mano pavardę su raide „e“.
Esu labai prietaringas žmogus. Pasakiau klubui, kad nėra reikalo keisti, nes viskas klostosi gerai. Tai buvo vienerių rungtynių klaida ir dabar ją nešiosiuosi su savimi amžinai“, – atskleidė brazilas.
Casemiro pavardė išliko iki šiol ir tapo jo futbolo tapatybės dalimi žaidžiant Madrido „Real“, „Manchester United“ ir Brazilijos rinktinėje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!