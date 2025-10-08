Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Casemiro paaiškino, kodėl jo pavardė nuo pirmųjų rungtynių liko užrašyta neteisingai

2025-10-08 18:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-08 18:07

„Manchester United“ saugas Casemiro, kurio tikrasis vardas yra Carlosas Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro, atskleidė, jog „San Paulo“ pirmose rungtynėse neteisingai užrašė jo pavardę, o jis šios klaidos niekada netaisė dėl prietarų.

Casemiro (dešinėje) | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ saugas Casemiro, kurio tikrasis vardas yra Carlosas Henrique Jose Francisco Venancio Casimiro, atskleidė, jog „San Paulo“ pirmose rungtynėse neteisingai užrašė jo pavardę, o jis šios klaidos niekada netaisė dėl prietarų.

REKLAMA
0

„Visiems aš visada būsiu Casemiro. Dėl viso to yra kaltas „San Paulo“ klubas. Viskas prasidėjo, kai sužaidžiau pirmąsias savo rungtynes šioje komandoje, kurioje kilau karjeros laiptais nuo jaunimo komandos iki pagrindinės. Jie netyčia ant marškinėlių užrašė mano pavardę su raide „e“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Esu labai prietaringas žmogus. Pasakiau klubui, kad nėra reikalo keisti, nes viskas klostosi gerai. Tai buvo vienerių rungtynių klaida ir dabar ją nešiosiuosi su savimi amžinai“, – atskleidė brazilas.

Casemiro pavardė išliko iki šiol ir tapo jo futbolo tapatybės dalimi žaidžiant Madrido „Real“, „Manchester United“ ir Brazilijos rinktinėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų