Tysonas Fury sureagavo į kritiką dėl 16-metės dukros sužadėtuvių

T. Fury yra vedęs Paris Fury, su kuria augina septynis vaikus.
Savaitgalį P. Fury „Instagram“ tinkle atskleidė, kad jų vyriausioji dukra Venezuela susižadėjo su savo partneriu Noah Prince’u. P. Fury parašė: „Sveikinimai sužadėjus.
Abu dar tik jauni, bet kai žinai – žinai! Vis dar esu šoke, bet labai džiaugiuosi dėl jūsų abiejų. Aš ir jūsų tėtis negalėtume labiau didžiuotis.“
Ši žinia sukėlė prieštaringų reakcijų – daugelis atkreipė dėmesį į Venezuelos amžių.
Vidutinis pirmųjų santuokų amžius Jungtinėje Karalystėje dabar yra apie 31-eri, palyginti su 23-ejais 1970 m.
Tačiau T. Fury stojo ginti savo dukters, pasidalinęs vaizdo įrašu, kurį iš originaliai paskelbė „Minaret Minds“.
Įrašo pasakotojas sako: „Prieš 50 metų žmonės tuokėsi 18-os ir likdavo kartu iki mirties. Šiandien žmonės laukia iki 30-ies, kad susituoktų ir išsiskiria per trejus metus.
Tuomet poros neturėjo nieko, bet kartu viską sukūrė. Dabar poros turi viską, bet nieko negali sukurti kartu. Mūsų seneliai dalijosi vienu mažyčiu kambariu ir vadino tai rojumi. Mes turime penkių miegamųjų namus ir vadiname juos kalėjimu.
Vienintelis skirtumas tas, kad dabar įsipareigojimą vadiname kompromisu, o pabėgimą – savęs atradimu.“
T. Fury ir P. Fury taip pat susipažino jaunystėje – jis buvo 17-os, o ji vos 15-os. Jie vėl susitiko P. Fury 16-ojo gimtadienio vakarėlyje, o po trejų metų susituokė. Nuo to laiko Fury šeima ne kartą atnaujino savo priesaikas, paskutinį kartą – šią vasarą Prancūzijoje.
Pora kartu susilaukė septynių vaikų, tačiau T. Fury anksčiau yra atskleidęs, kad norėtų turėti 11 atžalų.
