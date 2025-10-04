Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Arsenal“ triumfavo Londono derbyje, tačiau kapitonas Odegaardas vėl patyrė traumą

2025-10-04 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 19:02

Londono „Arsenal“ komanda šventė dar vieną pergalę „Premier“ lygoje.

Bukayo Saka | Scanpix nuotr.

Londono „Arsenal“ komanda šventė dar vieną pergalę „Premier“ lygoje.

0

Londono derbio metu Mikelio Artetos auklėtiniai 2:0 nugalėjo „West Ham United“.

Pirmoji rungtynių dalis „Arsenal“ apkarto dėl dar vienos Martino Odegaardo traumos. 30-ąją minutę priverstinai aikštę palikęs norvegas tapo pirmuoju žaidėju per „Premier“ lygos istoriją, kuris žaisdamas startinėje sudėtyje nesugebėjo išžaisti nė kėlinio tris kartus iš eilės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, trauma nepalaužė šeimininkų. Declanas Rice`as atsidūrė laiku ir vietoje ir po to, kai vartininkas atrėmė pavojingą komandos draugo smūgį, jis pakartotiniu bandymu varžovams nepaliko net menkiausių vilčių išsaugoti savo vartus nuo įvarčio.

Tiksint paskutinėms pirmojo kėlinio pridėto laiko minutėms „Arsenal“ pranašumas galėjo tapti dar didesniu, bet Riccardo Calafiori galingas smūgis pataikė į virpstą, o nuo vartininko atšokęs kamuolys į vartus neįskriejo.

Galiausiai savo persvarą „Arsenal“ padidino po pertraukos. Vienuolikos metrų baudinį realizavo Bukayo Saka.

Pergalė leido „Arsenal“ bent jau laikinai pakilti į pirmąją „Premier“ lygos poziciją.

