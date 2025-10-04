„Manchester United“ namuose šventė trečią pergalę iš eilės ir pakilo „Premier“ lygos turnyro lentelėje

Rubeno Amorimo vadovaujama komanda namuose 2:0 įveikė „Sunderland“ atstovus. Tai buvo trečia iš eilės „Manchester United“ pergalė savo tvirtovėje.
Šeimininkai labai sėkmingai pradėjo rungtynes ir jau 8-ąją minutę įsiveržė į priekį. Masonas Mountas baudos aikštelėje puikiai susistabdė aukštą kamuolį bei nieko nelaukdamas atliko tikslų smūgį į vartų kampą.
Sužaidus pusvalandį „Manchester United“ persvara jau siekė du įvarčius. Po sėkmingai įmesto užribio ir laimėtos kovos antrajame aukšte, Benjaminui Šeško beliko iš arti nukreipti kamuolį į vartus.
Po pertraukos „United“ nebebuvo tokie aktyvūs, bet nieko pavojingo sukurti nesugebėjo ir „Sunderland“, tad Mančesterio ekipa džiaugėsi pergale.
Triumfas bent laikinai leido pagerinti savo poziciją 6 vietomis ir pakilti į 8-ąją „Premier“ lygos poziciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!