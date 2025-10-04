Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Manchester United“ namuose šventė trečią pergalę iš eilės ir pakilo „Premier“ lygos turnyro lentelėje

2025-10-04 18:58
2025-10-04 18:58

Anglijos „Premier“ lygoje pergalę iškovojo „Manchester United“ klubas.

Benjaminas Šeško | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje pergalę iškovojo „Manchester United“ klubas.

0

Rubeno Amorimo vadovaujama komanda namuose 2:0 įveikė „Sunderland“ atstovus. Tai buvo trečia iš eilės „Manchester United“ pergalė savo tvirtovėje.

Šeimininkai labai sėkmingai pradėjo rungtynes ir jau 8-ąją minutę įsiveržė į priekį. Masonas Mountas baudos aikštelėje puikiai susistabdė aukštą kamuolį bei nieko nelaukdamas atliko tikslų smūgį į vartų kampą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sužaidus pusvalandį „Manchester United“ persvara jau siekė du įvarčius. Po sėkmingai įmesto užribio ir laimėtos kovos antrajame aukšte, Benjaminui Šeško beliko iš arti nukreipti kamuolį į vartus.

Po pertraukos „United“ nebebuvo tokie aktyvūs, bet nieko pavojingo sukurti nesugebėjo ir „Sunderland“, tad Mančesterio ekipa džiaugėsi pergale.

Triumfas bent laikinai leido pagerinti savo poziciją 6 vietomis ir pakilti į 8-ąją „Premier“ lygos poziciją.

