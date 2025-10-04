Lietuviai svariai prisidėjo prie nelengvos AEK pergalės

M.Kuzminskas per19 minučių įmetė 16 taškų (3/4 dvit., 1/3 trit., 7/7 baud.), atkovojo kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, išprovokavo 5 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus pažeidė taisykles ir surinko 17 naudingumo balų.
L.Lekavičius aikštėje praleido 20 minučių, pelnė 8 taškus (1/1 dvit., 2/4 trit.), atkovojo kamuolį, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 2 sykius suklydo, kartą prasižengė ir surinko 9 naudingumo balus.
Nugalėtojams Frankas Bartley įmetė 18 taškų (5/11 metimai), pralaimėjusiems Andrew Goudelockas pelnė 17 (8 rez. per.).
