Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

T.Jogėla vedė komandą į pergalę Lenkijoje

2025-10-03 21:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 21:33

Lenkijos lygos kovas pergale po pratęsimo pradėjo Tauras Jogėla ir jo atstovaujama Valbžycho „Gornik Zamek“ (1/0) komanda, kuri svečiuose 86:79 (15:17, 13:17, 24:15, 15:18, 19:12) palaužė Zelionos Guros „Zastal“ (1/0) klubą.

Jogėla („Facebook“ nuotr.)

Lenkijos lygos kovas pergale po pratęsimo pradėjo Tauras Jogėla ir jo atstovaujama Valbžycho „Gornik Zamek“ (1/0) komanda, kuri svečiuose 86:79 (15:17, 13:17, 24:15, 15:18, 19:12) palaužė Zelionos Guros „Zastal“ (1/0) klubą.

REKLAMA
0

T.Jogėla per 32 minutes pelnė 20 taškų (7/9 dvit., 0/1 trit., 6/11 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė 2 kamuolius, kartą klydo, provokavo 5 pražangas, 4 kartus prasižengė bei rinko 21 naudingumo balą.

Jo komandai 23 taškus įmetė Lovellis Cabbilas, „Zastal“ 26 taškus pelnė Andžejus Mazurčakas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų