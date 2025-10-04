Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Tottenham nugalėjo Leeds ir grįžo į „Premier“ lygos trejetą

2025-10-04 18:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 18:06

Anglijos „Premier“ lygoje pergalę šventė Londono „Tottenham Hotspur“ klubas.

Mohammedas Kudusas | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje pergalę šventė Londono „Tottenham Hotspur“ klubas.

0

Londono ekipa išvykoje 2:1 nugalėjo „Leeds United“.

Nors „Tottenham Hotspur“ įsiveržė į priekį pirmoji po Mathyso Telio įvarčio, „Leeds“ turėjo geresnių progų pasižymėti. Visgi, tikslą pasiekė vienintelis Noah Okaforas.

Kol šeimininkai švaistė savo progas, Mohammedas Kudusas iš už baudos aikštelės ribų atliko smūgį, į kurį po dviejų rikošetų vartininkas sureaguoti nesugebėjo.

Pergalė leido „Tottenham“ sugrįžti į pirmąjį „Premier“ lygos lyderių trejetą.

