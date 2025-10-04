Tottenham nugalėjo Leeds ir grįžo į „Premier“ lygos trejetą

Londono ekipa išvykoje 2:1 nugalėjo „Leeds United“.
Nors „Tottenham Hotspur“ įsiveržė į priekį pirmoji po Mathyso Telio įvarčio, „Leeds“ turėjo geresnių progų pasižymėti. Visgi, tikslą pasiekė vienintelis Noah Okaforas.
Kol šeimininkai švaistė savo progas, Mohammedas Kudusas iš už baudos aikštelės ribų atliko smūgį, į kurį po dviejų rikošetų vartininkas sureaguoti nesugebėjo.
Pergalė leido „Tottenham“ sugrįžti į pirmąjį „Premier“ lygos lyderių trejetą.
