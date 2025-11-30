Vilniaus eglutės įžiebimo šventėje – ir Viktorija Siegel: atvyko ne viena

Fotografų užfiksuotuose kadruose matyti, kad V. Siegel šeštadienio vakarą taip pat leido Vilniaus eglės įžiebimo šventėje.
Čia ji buvo ne viena – moteriai kompaniją palaikė dukra Nicole.
Viktorija Siegel Vilniaus eglutės įžiebimo šventėje (5 nuotr.)
Minios žmonių stebėjo įžiebimą
Sostinėje suspindo natūrali eglutė, atkeliavusi iš Pagirių.
Žaliaskarė nušvito laikui nepavaldžiu įvaizdžiu, o norintieji raudonu kilimu gali pakilti ant specialiai suformuotos konstrukcijos pasivaikščioti ar nusifotografuoti.
Vilniaus kalėdinė mugė(29 nuotr.)
Šventiniame koncerte Katedros aikštėje pasirodė visas žymiausių Lietuvos žvaigždžių desantas. Susirinkusiuosius dainomis džiugino Jazzu, Giedrė, Dainotas Varnas, Evgenya Redko, Atlanta, Paulina Paukštaitytė, Vilius Popendikis, Anyanya, Kazimieras Likša ir Leon Somov.
Į sceną su garsiausiais atlikėjais lipo ir choras „Ąžuoliukas“ bei Fainuolių choras.
