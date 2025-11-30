 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Vilniaus eglutės įžiebimo šventėje – ir Viktorija Siegel: atvyko ne viena

2025-11-30 09:29
2025-11-30 09:29

Šeštadienio vakarą šventinio laikotarpio startą paskelbė ir oficialiai Europos Kalėdų sostine tituluotas Vilnius – Katedros aikštėje suspindo Kalėdų eglė. Išvysti šių metų žaliaskarę susirinko jūra žmonių, tarp jų – ir nuomonės formuotoja, verslininkė Viktorija Siegel

Viktorija Siegel Vilniaus eglutės įžiebimo šventėje (nuotr. Elta)
5

Šeštadienio vakarą šventinio laikotarpio startą paskelbė ir oficialiai Europos Kalėdų sostine tituluotas Vilnius – Katedros aikštėje suspindo Kalėdų eglė. Išvysti šių metų žaliaskarę susirinko jūra žmonių, tarp jų – ir nuomonės formuotoja, verslininkė Viktorija Siegel

17

Fotografų užfiksuotuose kadruose matyti, kad V. Siegel šeštadienio vakarą taip pat leido Vilniaus eglės įžiebimo šventėje. 

Čia ji buvo ne viena – moteriai kompaniją palaikė dukra Nicole. 

Viktorija Siegel Vilniaus eglutės įžiebimo šventėje
FOTOGALERIJA. Viktorija Siegel Vilniaus eglutės įžiebimo šventėje

Minios žmonių stebėjo įžiebimą

Sostinėje suspindo natūrali eglutė, atkeliavusi iš Pagirių. 

Žaliaskarė nušvito laikui nepavaldžiu įvaizdžiu, o norintieji raudonu kilimu gali pakilti ant specialiai suformuotos konstrukcijos pasivaikščioti ar nusifotografuoti.

Vilniaus kalėdinė mugė
FOTOGALERIJA. Vilniaus kalėdinė mugė

Šventiniame koncerte Katedros aikštėje pasirodė visas žymiausių Lietuvos žvaigždžių desantas. Susirinkusiuosius dainomis džiugino Jazzu, Giedrė, Dainotas Varnas, Evgenya Redko, Atlanta, Paulina Paukštaitytė, Vilius Popendikis, Anyanya, Kazimieras Likša ir Leon Somov.

Į sceną su garsiausiais atlikėjais lipo ir choras „Ąžuoliukas“ bei Fainuolių choras.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Kas ji tokia
Kas ji tokia
2025-11-30 09:46
Koks issilavinimas? Ka dave Lietuvai? Skyrybos nebaigtos?
Atsakyti
Šnipštas
Šnipštas
2025-11-30 10:03
Oho, koks įvykis! Atvyko! Ne viena! Kas ta eglutės įžiebimo šventė, palyginus su tokiu svarbios personos atvykimu.
Atsakyti
h
h
2025-11-30 10:13
ojezau ka baisi
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (17)
