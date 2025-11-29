Įžiebta kvapą gniaužianti Vilniaus Kalėdų eglė: pamatykite ir įvertinkite

Sostinėje suspindo natūrali eglutė, atkeliavusi iš Pagirių – stebėti šio reginio į Katedros aikštę suplūdo minios vilniečių ir miesto svečių.
Žaliaskarė nušvito laikui nepavaldžiu įvaizdžiu, o norintieji raudonu kilimu gali pakilti ant specialiai suformuotos konstrukcijos pasivaikščioti ar nusifotografuoti.
(48 nuotr.)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje
– minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Prieš eglutės įžiebimą Vilniuje – minios žmonių / nuotr. Oresto Gurevičiaus (nuotr. Elta)
Vilniuje įžiebta įspūdinga Kalėdų eglė
Šventiniame koncerte Katedros aikštėje pasirodė visas žymiausių Lietuvos žvaigždžių desantas. Susirinkusiuosius dainomis džiugino Jazzu, Giedrė, Dainotas Varnas, Evgenya Redko, Atlanta, Paulina Paukštaitytė, Vilius Popendikis, Anyanya, Kazimieras Likša ir Leon Somov.
Į sceną su garsiausiais atlikėjais lipo ir choras „Ąžuoliukas“ bei Fainuolių choras.
Šiemet Kalėdų sostinėje programoje – ir tradicija tapę renginiai, ir naujovės. Kaip teigiama, būtent tai buvo viena pagrindinių priežasčių, kuria remiantis tarptautinės komisijos Vilniui buvo suteiktas Europos Kalėdų sostinės 2025 titulas.
Vilniaus kalėdinė mugė(29 nuotr.)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniaus kalėdinė mugė / nuotr. Ervino Rauluševičiaus (nuotr. Elta)
Vilniečius ir miesto svečius Katedros aikštėje tradiciškai pasitinka Kalėdų miestelis, tik šiemet – ervdesnis, patogesnis, o vaikystės stebuklus primins specialiai iš Italijos atklieavusi dviaukštė karuselė.
Rotušės aikštėje šventiniu laikotarpiu veiks čiuožykla, po Senamiestį riedės kalėdinis traukinukas, visą gruodį po Vilnių specialiu maršrutu kursuos nemokamas autobusas, viešajame transporte taip pat vyks šventiniai horų koncertai.
Laukia ir visiška naujovė – pirmąkart bus organizuojama Vilniaus kalėdiškiausia diena, vyksianti gruodžio 13 dieną, šeštadienį. Tądien bus įvesta speciali miesto kalėdinė valiuta, K. Sirvydo skveras nukels į vaikystės Kalėdų pasaką, veiks kalėdinis paštas, lauks įvairios pramogos, o viską vainikuos kalėdinio choro pasirodymas ant Vilniaus ledo Rotušės aikštėje.
Visą informaciją apie šventinio laikotarpio pramogas ir renginius Vilniuje rasite paspaudę čia.
Šaltinis:
tv3.lt
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.
REKLAMA