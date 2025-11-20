Įsiminkite šią dieną – atsiėmus nemokamą miesto valiutą Vilniuje lauks skanėstai ir pramogos

Abu miestai giriasi turintys tikrus Kalėdų medžius, kurių puošimui Vilnius, kaip ir pernai, išleido 119 tūkstančių eurų. O šventėms startą sostinėje paskelbė net vienuolika Kalėdų Senelių, susirinkę į slaptą sąskrydį.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vyko Kalėdų Senelių sąskrydis
Kokios gi Kalėdos be Kalėdų Senelių – jų sostinėje susirinko gausus būrys. Vieni kalba lietuviškai, kiti – nebūtinai. Bet visi supranta vieną – vaikų – kalbą. Tad iš Lenkijos atvykę seneliai Mikolajai, arba Mikalojai, pirmiausia leidžiasi patikrinami, ar tikrai yra tikri.
„Begalinis noras pasiteirauti Kalėdų Senelių iš Lenkijos tikra ta barzda ar ne? – Au au au au au... – Vaikai, galiu užtikrinti, čia tikri Kalėdų Seneliai“, – barzdų tikrumą tikrino žurnalistė Edita Vilkelienė.
Lenkams, lietuviams, latviams, seneliemas iš kitų šalių, dažnas mažylis ir ne tik, jau šiemet spėjo išsakyti savo slapčiausius norus.
„Vaikų prašymai patys netikėčiausi. Jie sugeba nustebinti. Tai, ko jiems trūksta labiausiai: jeigu einu pas vaiką, kuris serga, jis prašo sveikatos, kiti prašo, kad išsiskyrę tėvai susitaikytų, ar prašo brolio ar sesutės“, – pasakojo Kalėdų Senelis iš Lenkijos Mikolaj.
Vertimas iš lenkų: „Aš jiems dovanoju meilę. Ir sakau: kompiuteris yra gerai, bet ne jis svarbiausias dabartiniais laikais. Svarbiausia tai jausmai: ką jauti širdyje, ką jauti šeimai“, – teigė Mikolaj.
Vilniuje įvyko Kalėdų Senelių sąskrydis. Kodėl Vilniuje, nes Vilnius, kaip žinia, tapo Europos Kalėdų sostine.
Kalėdų laikotarpiu – naujovės Vilniuje
Ir valdinininkai skubėjo girtis Kalėdų Seneliams plačiau – kas įdomesnio laukia miestelėnų ir miesto svečių per visą šventinį laikotarpį.
„Šiemet pasirinkta klasikinio stiliaus tema, matysite daug raudonos spalvos, kuri labai artima Vilniaus miestui. Daug aukso spalvos. Visame mieste pastebėsite nemažai ir miško motyvų“, – teigė vicemerė Simona Bieliūnė.
Mieste bus gausybė šviečiančių kankorėžių ir žalumos. Sostinės širdyje jau pluša darbininkai, puošdami pagrindinę šalies eglę – iš Vilniaus rajono, Pagirių, atvežtą šešiolikos metrų aukščio mišku kvepiančią žaliaskarę. Ją papuoš šeši kilometrai lempučių.
„Šiemet naujovė yra ta, kad užpildysime Kalėdų dvasia daug platesnę Katedros aikštės erdvę, o eglė, kaip tos aikštės karalienė, puikuosis ant pakylos, į kurią reikės pakilti lyg raudonu kilimu, norint prie jos pasivaikščioti ar nusifotografuoti“, – pasakojo vicemerė S. Bieliūnė.
Miestui eglė kainuos 119 tūkst. eurų. Šalia jos įsikurs, kaip sako Vilniaus kultūros centro vadovas Paulius Jurgutis, ilgai laukta miesto karuselė, kuri bus beveik 10 metrų, neseniai atvykusi iš Italijos.
Miestas ir vėl žada ir kaimynų dienas, gausybę renginių, tarp jų ir jau tradicija tapusią čiuožyklą. Ji kaip ir pernai vingiuos prie Vilniaus Rotušės. Ir jeigu kas nori čiuožti pigiau:
„Atsiranda galimybė žmonėms čiuožti atsinešus savo pačiūžas“, – patikino „Active Vilnius“ vadovas Gintas Teslia.
Bene smagiausia šių metų naujovė, kaip sako valdininkai, viena diena – gruodžio 13-oji – bus paskelbta kalėdiškiausia diena.
„Tai viena tokių didžiausių pramogų bus valiuta, miesto valiuta, pasirodys miesto valiuta, kurią bus galima atsiimti penkiose vietose, ir išsikeisti į įvairiausius gėrimus, skanėstus, galima bus aplankyti kai kuriuos muziejus“, – pasakojo „Go Vilnius“ vadovė Dovilė Aleksandravičienė.
Iš viso miestui kartu su egle visas kalėdinis laikas kainuos 350 rūkst. eurų. Į šią sumą įskaičiuoti ir renginiai, ir papuošimai, ir Naujųjų metų šventimas.
Kalėdinė valiuta
Gruodžio 13 dieną, tik ribotam laikui, Vilnius turės papildomą šventinę valiutą. Kaip viskas veiks?
Nuo 10:00 atvykite į vieną iš kalėdinio banko skyrių. Kalėdinius bankus rasite šiose vietose:
Vilniaus Turizmo informacijos centras, Pilies g. 7.
JUDU klientų aptarnavimo centras, Gedimino pr. 9A (Vinco Kudirkos aikštė).
Pinigų muziejus, Totorių g. 2/8.
Katedros aikštė, Kalėdų mugė (namelis su iškaba „Kalėdų bankas”).
Atlikite trumpą užduotį, apie kurią jums papasakos kelėdinio banko darbuotojai. Gaukite 1 vnt. valiutos.
Peržiūrėkite kalėdinės valiutos partnerių žemėlapį, išsirinkite vieną iš jums patinkančių partnerių vietų, kurioje galėsite išleisti savo valiutos vienetą į skanų siurprizą arba patirtį.
Keliaukite į tą vietą ir išbandykite „įsigytą“ siurprizą.
SVARBU: valiutos vienetų kiekis ribotas. Už partnerių vietose gautų prekių ir paslaugų kokybę pilnai atsako partneriai teikiantys prekes ir paslaugas.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.