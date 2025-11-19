 
Žemaitaičio pykčiai su socialdemokratais virto grasinimais: „Užtaisysiu tokį pyragą, kad maža nepasirodys“

2025-11-19 18:45
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
2025-11-19 18:45
2025-11-19 18:45

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis vėl sviedė naujų ultimatumų Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) – jei nebus atliktas auditas krašto apsaugos sistemoje, jis su partija trauksis iš koalicijos. R. Žemaitaitis nenurimsta ir dėl rekodinio gynybos biudžeto, vadina jį pertekliniu, esą koalicijoje partneriai sutarė tik dėl iki 5 procentų, o socdemai išlaidas gynybai padidino.

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis vėl sviedė naujų ultimatumų Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) – jei nebus atliktas auditas krašto apsaugos sistemoje, jis su partija trauksis iš koalicijos. R. Žemaitaitis nenurimsta ir dėl rekodinio gynybos biudžeto, vadina jį pertekliniu, esą koalicijoje partneriai sutarė tik dėl iki 5 procentų, o socdemai išlaidas gynybai padidino.

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Mindaugas Sinkevičius, socialdemokratų lyderis, dar vakar užsiminė apie galimus pageidavimus iš koalicijos partnerio Remigijaus Žemaitaičio. Mat R. Žemaitaitis dabar turi viena ministerija mažiau. Tąkart po M. Sinkevičiaus žodžių, R. Žemaitaitis naujų postų nereikalavo. Tačiau neprabėgus nė parai „Nemuno aušros“ lyderis pažėrė naują ultimatumą.

„Tai buvo sutarta, kad krašto apsaugos auditas bus atliekamas. Žodis buvo jų“, – tikina R. Žemaitaitis.

R. Žemaitaitis pareiškė, kad jei auditas Krašto apsaugos ministerijoje nebus daromas, jis kartu su „aušriečiais“ trauksis iš koalicijos.

„R. Žemaitaitis žaidžia nepralaimimą partiją. Ta prasme, kas gali sakyti „ne“ auditui. Auditas visada skamba gerai ir ypač toje srityje, kur valstybė skiria daugiausiai lėšų“, – situaciją komentuoja Kauno technologijos universiteto dekanas Ainius Lašas.

Kitų metų gynybos biudžete numatyta beveik 5 milijardai eurų. Pasak politologo, R. Žemaitaitis tikslingai nusitaikęs į socdemų vadovaujamą ministeriją.

„O pralaimėtojai gali būti vieni – socdemai, nes tai yra socdemų ministerija“, – aiškina A. Lašas.

Auditas jau vyksta – tai nesusiję su R. Žemaitaičiu

„Nemuno aušros“ lyderis pasakoja, kad jam buvo pažadėta, jog spalį bus pradėtas auditas. Bet panašu, kad R. Žemaitaitis kelia bangas lygioje vietoje – valstybės kontrolė praneša, jog auditas krašto apsaugos sistemoje jau vyksta. Šiuo metu atliekamas auditas dėl ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimų. 

„Auditai visiškai nesusiję su Remigijumi Žemaitaičiu. Ir jeigu kažkam nepatinka būti koalicijoje, gali iš jos išeiti“, – teigia premjerė Inga Ruginienė

R. Žemaitaitį pradėti auditą krašto apsaugoje motyvuoja dar ir tai, kad šiemet gynybai skirtas biudžetas – rekordinis. 4,8 milijardo eurų arba 5,38 procento. „Nemuno aušros“ lyderis su kai kuriais valstiečiais siūlo gynybos biudžetą mažinti. Vadina jį pertekliniu. 

„Man patinka mūsų koalicijos partneriai, kurie keičia nuomonę. Taip, kaip metų laikai taip greitai nesikeičia, kaip jie keičiasi. Buvo aiškiai sutarta, kad laikomės ne mažiau 5 procentų ir visa koalicija patvirtinome 5 procentų biudžetą“, – teigia „Nemuno aušros“ lyderis.

Grasinimai socdemams ir Sinkevičiaus kirtis

Koalicijos taryboje jau anksčiau buvo sutarta, kad gynybai bus skiriama mažiausiai 5 procentai. Tačiau, pristačius kitų metų biudžetą, gynybai numatyta daugiau lėšų. Premjerė kartoja, jog tokio dydžio gynybos biudžeto reikia konkretiems poreikiams patenkinti – kad būtų išvystyta divizija iki 2030 metų.

„Poreikio nėra. Tegul jie čia neseka pasakų. Jeigu jie nori 5,38, tai aš jiems užtaisysiu tokį pyragą, kad jiems maža nepasirodys“, – sako R. Žemaitaitis.

„Jeigu socialdemokratai bus priversti rinktis koaliciją su „Nemuno aušra“ ar 5,38. Proc., mes liksime prie 5,38“, – tikina M. Sinkevičius.

Trintis tarp socdemų ir R. Žemaitaičio pastaruoju metu itin matoma. Socdemų lyderis yra užsiminęs, kad jei R. Žemaitaitis kitų metų biudžeto nepalaikys, jį socdemai pašalins iš koalicijos. Negana to, „Nemuno aušra“ – dažna socdemų kritikė. 

„Mes matome, kad „Nemuno aušra“ kaip populistinė partija žaidžia klasikiniai populistiniais metodais. Rodydama į valdžią kaip blogį. Kaip į potencialią korupciją“, – komentuoja A. Lašas. 

„Nemuno aušros“ lyderis dažnai baksnoja į valdančiųjų sprendimus, juos kritikuoja, nors pats yra tos pačios valdžios dalimi. Kitaip tariant – apsimeta opozicija valdžioje. 

Dėl kitų metų biudžeto Seimas apsispręs gruodžio viduryje. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Jaunųjų socdemų pirmininkas
Jaunųjų socdemų pirmininkas
2025-11-19 19:02
Mes mūsų partijos pirmininkui gerbiamam Sinkevičiui pasiūlėme padidinti Gynybos biudžetą iki 95% nuo BVP. Už papildomus Gynybos biudžeto pinigus mes siūlome išdžiovinti Nemuną ir jeigu nebus upės Nemuno tai ir nebus partijos "Nemuno aušra" Mūsų manymu planas genialus.
Atsakyti
Nausedai tik tankeliai rūpi
Nausedai tik tankeliai rūpi
2025-11-19 18:56
Infantilas Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę?
Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti.
Pensijos eurais :
Prancūzija – 2012
Ispanija – 1829
Estija- 820
Lietuva – 650
Infoclaud. lt
Atsakyti
Vincas
Vincas
2025-11-19 19:15
Nu ir klaunai valdzioje lietuvos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (31)
