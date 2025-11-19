Žemaitaitis Budriui: „Bičiuli, apsiramink, ką kalbi, nes tu nesi politikas“

Pasak jo, Lietuvos diplomatijos vadovas yra atsakingas už sienų su Baltarusija uždarymą, nors sprendimą priėmė Vyriausybė.
„Jo siūlymu (siena buvo uždaryta – BNS), – Žinių radijui antradienį kalbėjo R. Žemaitaitis. – Kaip gali būti žmogus ministru, kuris kenkia valstybei?“
„Aušriečių“ vedlys tvirtino, kad K. Budrys nėra rinktas politikas, todėl turi vykdyti tai, ką liepa išrinktas Seimas.
„Bičiuli, apsiramink, ką kalbi, nes tu nesi politikas, yra Seimas, rinkti žmonės“, – kalbėjo parlamentaras.
R. Žemaitaičio teigimu, jo vadovaujamame kabinete toks užsienio reikalų ministras iš karto netektų darbo.
„Jis net nespėtų savo tašiuko pasiimti“, – sakė parlamentaras.
Politikas tikino, kad jei dėl uždarytų sienų Baltarusijoje įstrigę vežėjai reikalaus kompensacijų iš valstybės, lėšos bus atimtos iš Vidaus ir Užsienio reikalų ministerijų.
„Jeigu bus reikalaujama atlyginti žalą iš rezervo, tai tiek, kiek reikės mokėti jiems, tai aš nuo Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijų nuimsiu pinigų“, – tvirtino R. Žemaitaitis.
BNS rašė, kad Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
Minskas į tokį Vilniaus žingsnį atsakė uždrausdamas savo teritorijoje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti, kol nebus atverta siena. Iki tol didžioji dalis jų nugabenta į specialias aikšteles, kur už kiekvieną stovintį vilkiką ar puspriekabę imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinas grasinama konfiskuoti.
Nacionalinio saugumo komisija šią savaitę rekomendavo anksčiau atidaryti du užvertus pasienio punktus. Tai daryti siūloma atsižvelgiant į tai, kad sumažėjo kontrabandinių balionų srautai, Vilniaus oro uosto veikla nebetrikdoma.
