Po skandalų ir ministerijų mainų Žemaitaitis nemato reikalo atnaujinti koalicijos susitarimo

„Ne, kol kas nematau (poreikio perrašyti koalicinės sutarties priedą – ELTA)“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
„Dėl viceministrų gali būti, kad yra keliamas klausimas. Aš bent jau kol kas jų nekeliu, o diskusijos vyksta įvairios“, – akcentavo jis.
Pagal pirminį susitarimą, „Nemuno aušrai“ turėjo priklausyti trys ministerijos, tačiau šiuo metu politinė jėga kuruoja tik dvi – Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas. Tuo metu Energetikos ministeriją perėmė socialdemokratai.
Tiesa, vėliau Vyriausybė buvo patvirtinta su trimis „aušriečių“ ministrais, jiems pavesta vadovauti Kultūros ministerijai. Visgi, vėliau socialdemokratai ir šį portfelį perėmė į savo rankas.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis, sako, kad jam tinka turėti du „aušriečių“ deleguotus ministrus. Be to, jis akcentuoja, kad ministerijų koordinavimas yra visos koalicijos atsakomybė.
„Valdančiojoje koalicijoje visos ministerijos priklauso valdančiajai koalicijai. Dėl visų ministerijų, kurios yra, valdančiosios koalicijos partijos gali reikalauti sprendimų, informacijos“, – pabrėžė politikas.
Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius praėjusią savaitę Eltai sakė, kad jo atstovaujama partija po ateinančių metų valstybės biudžeto tvirtinimo ketina grįžti prie politinių postų klausimo ir inicijuoti koalicinės sutarties atnaujinimą.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Vėliau socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį.
Į šias pareigas nuspręsta paskirti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!