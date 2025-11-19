 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis kritikuoja sienos su Baltarusija uždarymą: „Tai buvo pats blogiausias sprendimas“

2025-11-19 09:03 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 09:03

Koalicijoje esančios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis mano, jog trečiadienį Vyriausybė nutars atidaryti pasienio punktus su Baltarusija. Jis taip pat tikino, kad uždaryti sieną su šia šalimi dėl į Lietuvą plūstančių kontrabandinių balionų buvo pats blogiausias sprendimas.

Remigijus Žemaitaitis. ELTA / Žygimantas Gedvila

Koalicijoje esančios „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis mano, jog trečiadienį Vyriausybė nutars atidaryti pasienio punktus su Baltarusija. Jis taip pat tikino, kad uždaryti sieną su šia šalimi dėl į Lietuvą plūstančių kontrabandinių balionų buvo pats blogiausias sprendimas.

REKLAMA
11

„Koks ten gali būti sprendimas? Aišku, kad atidarysime. Man tik yra gaila, kad valstybė yra valdoma emocijomis, valstybė nesiremia sveiku protu“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai buvo pats blogiausias sprendimas (uždaryti sieną – ELTA), neinformavus verslininkų, nedavus nustatyto laiko tarpo iš Baltarusijos išgabenti savo automobilius“, – sakė politikas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip buvo skelbta, Vyriausybei apsvarstyti pasienio punktų su Baltarusija atidarymą rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). 

REKLAMA

Tiesa, premjerė Inga Ruginienė yra pažymėjusi, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog du praėjusį mėnesį uždaryti pasienio kontrolės punktai gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Pensininkas
Pensininkas
2025-11-19 09:09
Ir vel Zemaitaitis teisus.Valdzios debilai vel prasove uzdare siena su baltarusija.
Atsakyti
liepa
liepa
2025-11-19 09:56
Smarkiai sušlubavo pasitikėjimas Ruginiene, jos komanda ir jų valstybės valdymo išmanymu, nes labai jau primena koncervų darbą, kai pirma padaroma, o tik paskui galvojama apie pasekmes. Matosi, kad nėra suvokimo apie šalies verslus, apie Lietuvą kaip tranzitinę šalį, tarptautines sutartis ir tarptautinius įsipareigojimus, kurie neša atsakomybę, baudas ir kuria šalies kaip patikimos, išprususios valstybės įvaizdį . Ši vyriausybė pasirodė kaip nemokšos, susirinkę papolitikuoti, "pamokyti" Baltarusiją, o gavosi atvirkščiai, dabar Baltarusija mus mokys, kas yra diplomatija ir tranzitiniai įsipareigojimai. O pigių papirosų kontrabandininkus Lietuvoje vis tiek reikės sugaudyti, kad ir kaip nesinori, kad ir kiek metų tai jau yra leidžiama.
Atsakyti
Vincas
Vincas
2025-11-19 09:46
Kad durnas populistas tas nemuno sudo gabalas tai tikrai.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų