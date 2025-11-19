Žemaitaitis kritikuoja sienos su Baltarusija uždarymą: „Tai buvo pats blogiausias sprendimas“

„Koks ten gali būti sprendimas? Aišku, kad atidarysime. Man tik yra gaila, kad valstybė yra valdoma emocijomis, valstybė nesiremia sveiku protu“, – trečiadienį „Žinių radijui“ teigė R. Žemaitaitis.
„Tai buvo pats blogiausias sprendimas (uždaryti sieną – ELTA), neinformavus verslininkų, nedavus nustatyto laiko tarpo iš Baltarusijos išgabenti savo automobilius“, – sakė politikas.
Kaip buvo skelbta, Vyriausybei apsvarstyti pasienio punktų su Baltarusija atidarymą rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK).
Tiesa, premjerė Inga Ruginienė yra pažymėjusi, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog du praėjusį mėnesį uždaryti pasienio kontrolės punktai gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.
