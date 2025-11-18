 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius griežtas: „Nemuno aušrai“ nebus jokių papildomų postų – „čia ne pageidavimų koalicija“

2025-11-18 10:48 / šaltinis: ELTA
Nemuno aušros“ atstovams išreiškus norą grįžti prie derybų dėl politinių postų, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius tikina – „aušriečiai“ papildomų postų negaus. 

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

3

„Ne (postų skirta nebus – ELTA)“, – pirmadienį Seime sakė M. Sinkevičius. 

„O kodėl jie galėtų tikėtis? Kas čia? Koks kalėdinis noras, pageidavimas? Čia ne pageidavimų koalicija. Čia yra valdančioji koalicija. Mes susitarėme, priėmėme tam tikrus sprendimus ir (jų – ELTA) laikomės. Jeigu prasidės pageidavimų koncertas, tada ir mes gal kažko pageidausime – naujos ministerijos ar dar kažko“, – teigė politikas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal pirminį susitarimą, „Nemuno aušrai“ turėjo priklausyti trys ministerijos, tačiau šiuo metu politinė jėga kuruoja tik dvi – Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas. Tuo metu Kultūros ministeriją perėmė socialdemokratai. 

Savo ruožtu LSDP lyderis M. Sinkevičius tikina – toks sprendimas buvo priimtas, nes Remigijaus Žemaitaičio vedama partija nesugebėjo susitvarkyti savarankiškai. 

„Nesusitvarkė su viena (ministerija – ELTA), tai reikėjo mums ateiti ir padėti susitvarkyti“, – kalbėjo LSDP vadovas.

Nemato poreikio peržiūrėti koalicinę sutartį

„Aušriečių“ atstovai yra užsiminę, jog norėtų peržiūrėti ir koalicinę sutartį, vis dėlto M. Sinkevičius sako tam nematantis pagrindo. 

„Norai yra geri, bet dėl to turi sutarti visi koalicijos partneriai. Iš socialdemokratų pusės aš koalicinės sutarties peržiūrai poreikio nematau“, – kalbėjo partijos lyderis. 

„Pageidavimų koncertas yra galimas veiksmas. Turime politinį neapibrėžtumą, įtampų dėl biudžeto priėmimo, tai čia turbūt yra puiki progra improvizuoti, kažko siekti biudžete, galbūt derėtis ir persiderėti, tą politinę įtampą, kur atsiranda dėl biudžeto priėmimo sudėtingumo, naudoti kaip politinį svertą, bet socialdemokratai į kažkokias nuolaidas ir papirkinėjimus koalicijos partnerių postais neplanuoja veltis“, – akcentavo jis. 

Kaip skelbta, „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius praėjusią savaitę Eltai sakė, kad jo atstovaujama partija po ateinančių metų valstybės biudžeto tvirtinimo ketina grįžti prie politinių postų klausimo ir inicijuoti koalicinės sutarties atnaujinimą.

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Vėliau socialdemokratų taryba apsisprendė susigrąžinti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, tačiau naujo ministro paieškos užtruko daugiau nei mėnesį. 

Į šias pareigas nuspręsta paskirti socialdemokratę Vaidą Aleknavičienę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

