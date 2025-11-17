 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Žemaitaitis meta iššūkį koalicijai: Veryga prašo liautis kelti chaosą

2025-11-17 12:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 12:40

„Aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kartojant, kad jo vadovaujama politinė jėga gali nepalaikyti kitų metų valstybės biudžeto projekto, „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga ragina nusiraminti ir sulaukti galutinio biudžeto varianto. Kaip pabrėžia jis, natūralu, kad dėl pirminio projekto kyla diskusijų, nes kritišką nuomonę dėl jo turi ir kiti koalicijos partneriai.

Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)

„Aušriečių“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kartojant, kad jo vadovaujama politinė jėga gali nepalaikyti kitų metų valstybės biudžeto projekto, „valstiečių“ pirmininkas Aurelijus Veryga ragina nusiraminti ir sulaukti galutinio biudžeto varianto. Kaip pabrėžia jis, natūralu, kad dėl pirminio projekto kyla diskusijų, nes kritišką nuomonę dėl jo turi ir kiti koalicijos partneriai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirminis biudžeto projektas, turbūt, netenkina nė vienų – aš drįsčiau pasakyti, kad ir tarp pagrindinių koalicijos partnerių rastumėme tokių, kurie turi ką pasiūlyti ir kitokią nuomonę turi. Čia ne tik mažesnieji koalicijos partneriai, kaip „Nemuno aušra“ ar mūsų frakcija. Matysime, neskubėkime, kol biudžeto svarstymas yra nepasibaigęs,“ – žurnalistams pirmadienį komentavo A. Veryga.

„Reikės rasti kažkokį balansą, kaip ir sakiau, yra daug nepatenkintų, bet taip prasideda derybos. Niekada nebūna taip, kad atneštas pirminis biudžeto projektas tenkintų visus (…). Kol nėra aptarti biudžeto siūlymai, tai nelabai aišku, kas čia ką palaikys, ar nepalaikys. Šnekame apie neegzistuojantį dalyką – nežinome, koks bus galutinis biudžeto variantas,“ – dėstė jis. 

Kaip skelbta, naujienų portalas „Delfi“ praėjusį pirmadienį rašė, kad „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis negarantuoja, jog jo vadovaujama frakcija palaikys 2026 m. valstybės biudžeto projektą. Parlamentaras tvirtino, kad šiuo metu tarp valdančiosios koalicijos partnerių trūksta aiškaus sutarimo, kam ir kiek lėšų turėtų būti skirta.

Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, kad, jeigu „Nemuno aušra“ nepalaikys kitų metų biudžeto projekto, teks konstatuoti koalicijos neveiklumą.

ELTA primena, kad šiuo metu ateinančio laikotarpio valstybės biudžeto projektą svarsto Seimo komitetai, jame gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų. 

Valstybės biudžetas parlamente bus svarstomas dviem stadijomis – antrasis svarstymas turėtų įvykti iki gruodžio 9 d., paskutinis balsavimas dėl valstybės biudžeto projekto turėtų įvykti iki gruodžio 23 dienos.

