Aurelijus Veryga sako nematantis koalicijos sutarties kaip neveikiančios

„Aš tai nematau jos kaip nutrūkstančios, neveikiančios ar negaliojančios. Man trūksta tokiam pasakymui konteksto, kas ten konkrečiai neveikia?“ – BNS pirmadienį sakė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas.
Prezidentui atmetus „Nemuno aušros“ teiktus kandidatus į aplinkos ir energetikos ministrus, R. Žemaitaitis pareiškė, kad valdančiosios koalicijos sutartis neveikia.
Politikas teigė, kad „Nemuno aušra“ nemato galimybės dirbti valdančiojoje koalicijoje, jeigu neskiriami jos teikiami kandidatai. Kita vertus, R. Žemaitaitis neatmetė galimybės siūlyti naujus kandidatus į ministrus, tačiau pabrėžė, jog tokiu atveju tai bus partijos nariai.
„Tai jeigu čia yra šitas kontekstas ir kandidatai netinka prezidentui, tai prezidentas koalicinės sutarties gi nepasirašinėja. Mes ją pasirašėme, tai sakyt, kad ji neveikia, galima būtų turbūt tik tokiu atveju, jeigu kažkas iš koalicijos partnerių sakytų, kad mums netinka kažkas“, – kalbėjo A. Veryga.
