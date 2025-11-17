 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Virgis Stakėnas sužibo netikėtu amplua: nustebins net visko mačiusius

2025-11-17 14:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 14:00

Prekybos tinklas „Iki“ šventėms paruošė ypatingą staigmeną – žiūrovų pamėgtas mini serialas „Parduotuvinis romanas“ sulaukė specialios, vienkartinės kalėdinės serijos „Kietas pirkinėlis“. Joje Adomui ir Evai tenka nė kiek ne šventiški, bet smagiai dramatiški išbandymai, o istoriją pagyvina ir visiškai netikėti svečiai: repo scenos favoritas Remis Retro bei kantri muzikos legenda Virgis Stakėnas.

Ramutė Stakėnienė ir Virgis Stakėnas / Teodoro Biliūno nuotr.

1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kai Kalėdų naktį „Iki“ parduotuvėje pradingsta šventinė dvasia, Adomas ir Eugenijus įsivelia į nuotykį, kuris greitai tampa tikra gelbėjimo operacija. Norėdamas padėti Evai ir sustabdyti Tadą, Adomas turi įveikti tris netikėtas, komiškų situacijų pilnas užduotis, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Jam padeda ištikimas kolega Eugenijus, tačiau svarbiausia staigmena laukia tuomet, kai pasirodo slaptas svečias – žmogus, kurio niekas nesitikėtų pamatyti tokioje situacijoje. Nuo kefyro iki kovinio batono ir nuo repo dvikovos iki kantri maestro pasirodymo – herojų kelias šioje serijoje tikrai nenuspėjamas.

Specialioji serija kupina užuominų į žymiausius kalėdinius filmus, todėl žiūrovai atpažins ir klasikinius motyvus, ir modernų, „Parduotuviniam romanui“ būdingą humorą. Adomo ir Evos istorija tęsiasi: jų santykius vis dar lydi šiluma, nedrąsios emocijos ir nuotykiai, kurie užklumpa pačiais netikėčiausiais momentais.

Pasirodė ir Remis Retro

Serijoje debiutuoja ir du ypatingi svečiai. Repo atlikėjas Remis Retro meta Adomui muzikinį iššūkį, o legendinis Virgis Stakėnas serijoje pasirodo taip netikėtai, kad, tikėtina, nustebins net viską mačiusius žiūrovus.

„Iki“ prekybos tinklo rinkodaros vadovas Andrejs Dudko sako, kad sprendimą sukurti specialų kalėdinį „Parduotuvinio romano“ epizodą lėmė dvi priežastys. Pirmiausia – siekis pralinksminti žmones ir išsiskirti iš galybės viena į kitą panašių kalėdinių reklamų. Tačiau ne mažiau svarbu buvo ir noras atsidėkoti ištikimiems serialo žiūrovams.

„Vos pasibaigus pirmajam „Parduotuvinio romano“ sezonui, sulaukėme gausybės klausimų – ar bus dar serijų, kada naujas sezonas? Tad visiems serialo gerbėjams norėjome įteikti šventinę dovaną – naujų Adomo ir Evos nuotykių, kurie tikrai skiriasi nuo tradicinio šventinio turinio“, – teigia A. Dudko.

Vasarą pristatytas mini serialas „Parduotuvinis romanas“ iš karto sulaukė milžiniško populiarumo – kiekvieną jo epizodą vien „Youtube“ platformoje peržiūrėjo po 400-500 tūkst. žiūrovų. Pasak „Iki“ rinkodaros vadovo, tokia sėkmė – tai įrodymas, jog vartotojams reikia ne reklamų, kurios tiesiogiai siūlytų prekes, o gero turinio.

„Todėl kviečiame vėl pasinerti į Adomo ir Evos istoriją ir stebėti, kaip mūsų herojai įveiks Kalėdų karštligę ir kokius netikėtus bei linksmus iššūkius jiems paruošė serialo kūrėjai. Esame tikri, kad epizodas „Kietas pirkinėlis“, prie kurio prisijungė ir muzikos žvaigždės V. Stakėnas bei Remis Retro, nustebins ir pralinksmins net ištikimiausius serialo gerbėjus“, – sako A. Dudko. 

Specialią, šventinę serialo seriją žiūrėkite čia: 

