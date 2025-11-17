 
Vaidos Poderytės–Bernatavičės namuose suspindo eglutė: „Šiemet Kalėdos bus išskirtinės“

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėja, TV prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė jau pasipuošė namus gražiausioms metų šventėms.

TV3 žiniasklaidos grupės laidos „Gero savaitgalio receptas“ vedėja, TV prodiuserė Vaida Poderytė-Bernatavičė jau pasipuošė namus gražiausioms metų šventėms.

Apie tai moteris paskelbė socialiniuose tinkluose, įrašu sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt. 

Kalėdų laukimas

„Oficialiai atidarėm Kalėdų 2025 laukimą. 1 iš 3 kasmet puošiamų eglių (LT namai, IT namai ir tėvų namai) jau pasiruošus šventiniam laikotarpiui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šįmet Kalėdos bus išskirtinės, tad su Atu nusprendėm, jog verta pradėt puoštis iš anksto“, – dalijosi Vaida.

Primename, jog neseniai Vaida savo mintis ir pastebėjimus atskleidė instagrame, o įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pasak TV prodiuserės Vaidos, socialiniame tinkle neretai išvysi netikrą gyvenimą.

„Akimirkų klastojimas. Ar esate tai darę?

Šį ramų sekmadienio vakarą naršydama socialiniuose tinkluose vėl pastebiu vieną tendenciją, kuri mane ne pirmąkart sustabdo ir priverčia susimąstyti. Pavadinau tai „akimirkų klastotėmis”.

Kas tai? Keletas pavyzdžių.

Mama ar tėtis nori parodyti, kokie jie nuostabūs tėvai. Telefonas paslepiamas taip, kad vaikai nežinotų, įjungiamas filmavimas ir fiksuojama, kaip visi „nuoširdžiai” žaidžia, juokiasi, būna kartu. Atrodo tarsi natūrali akimirka, nors iš tiesų ji suplanuota ir kontroliuojama. Kitas, daug skaudesnis pavyzdys. Įvyksta tragedija.

Netenki artimo žmogaus. Skausmas toks gilus, kad kartais nebežinai, kaip kvėpuoti. O tuo metu kažkas renkasi ne pabūti su jausmu, o įsijungti kamerą ir fiksuoti save verkiančią(-į), kad tuo pasidalintų socialiniuose tinkluose.

Abiem atvejais pasirenkama ne būti akimirkoje, o ją inscenizuoti. Ne išgyventi, o paversti turiniu.Ir tai, tiesa, labai žiūrima. Tokie video traukia kaip avarija kelyje: žvilgsnis pats krypsta, nes vyksta kažkas nemaloniai tikro, skausmingo, neįprasto. Bet ar tikrai viskas gyvenime turi būti tik dėl peržiūrų? Aš pati dalinuosi tam tikromis savo gyvenimo akimirkomis socialiniuose tinkluose. Nesigailiu to. Man svarbu tik tiek, kad jos būtų tikros.

Jei filmuoju laiką su sūnum, tai ne slapta kamera, o kartu, su jo žinojimu, dalyvavimu ir įsitraukimu. Jei noriu pasidalinti skausmu ar liūdesiu, darau tai žodžiais, prisiminimais, istorija, o ne savimi verkiančia kadre.

Savęs filmavimas tokiose jautriose situacijose man kelia klausimą: kam tai skirta? Ką norima įrodyti? Kokį poreikį užpildyti?

Video su tokiom akimirkom man atrodo kaip suklastotos rankinės: iš pirmo žvilgsnio gal ir primena originalą, bet įsižiūrėjus atidžiau, pamatai, jog tai – viso labo pigus padirbinys. Tiesiog akimirkų imitacijos. Pigus pakaitalas tam, kas iš tiesų yra brangu. Bet gal aš kažko tiesiog nesuprantu. Gali būti, jog tai nauja realybė, kurioje dalis žmonių nebeatskiria intymios patirties nuo viešos.

Ką jūs apie tai matote? P.S. Nuotrauka – tikra. Nesuklastota, graži emocija, pagauta nuostabios fotografės @lauramila.photo“, rašė ji.

P
P
2025-11-17 13:06
Nu bet kai pagalvoji dar mėnesis likęs iki Kalėdų
Ech tos bobikes
Ech tos bobikes
2025-11-17 13:08
Per zinomu veidu vyru loooovas tampa zinomos... geda
