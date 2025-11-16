Mėgstate kavą? Štai kam jos gerti negalima

Jis gali pagerinti koncentraciją, reakciją, net sportinius rezultatus, tačiau per didelis vartojimas kelia ir rizikų sveikatai, rašoma ama-assn.org.
Ką svarbu žinoti apie kofeiną?
Kofeinas – tai natūralus cheminis stimuliatorius, randamas kavos pupelėse, arbatos lapuose, kakavos pupelėse, guaranos uogose ar matės augale.
Jis greitai didina energijos lygį, o kartais gaminamas ir sintetiškai – dedamas į gėrimus, maisto produktus ar papildus.
Šiame straipsnyje Amerikos medicinos asociacijos (AMA) gydytojai dalijasi, ką jie norėtų, kad pacientai suprastų apie kofeino poveikį organizmui.
Kam kavos gerti nepatariama?
Specialistai pažymi, kad nors kava – itin populiarus gėrimas, jį patariama gerti ne visiems. Pavyzdžiui, kava pavojinga žmonėms, turintiems jautrumą kofeinui.
Taigi, jei išgėrus kavos jums ima greičiau plakti širdis, atsiranda nerimas, virškinimo sutrikimai, nemiga – kavos negerkite.
Kavos nepatariama vartoti ir nėščiosioms, o jei ją geriate – darykite tai saikingai, nes gausus kavos vartojimas nėštumo metu gali būti žalingas vaisiui.
Kavos nepatariama gerti ir sergantiems kai kuriomis ligomis. Kava gali padidinti širdies ritmą ir kraujospūdį. Sergantiems hipertenzija, aritmija ar vainikinių širdies arterijų liga, kava gali pabloginti būklę.
Susiduriantiems su rūgščių refliuksu taip pat nepatariama gerti kavos – ji gali sustiprinti nemalonius simptomus.
O išvis kavos gerti, specialistų teigimu, negali vaikai ir paaugliai, nes juos kava veikia stipriau nei suaugusiuosius. Tai gali sukelti miego sutrikimus, padidinti nerimą, sutrikdyti susikaupimą, sukelti nuotaikos svyravimus, galvos skausmus, padidinti širdies ritmą, neigiamai veikti virškinimą.
Stebėkite suvartojamą kiekį
Jei kavą galite ir mėgstate gerti, svarbu žinoti kelis dalykus apie tai, kaip tai daryti saugiai, sau nepakenkiant.
Apie 85 proc. suaugusiųjų JAV kasdien suvartoja maždaug 135 miligramus kofeino – tai atitinka vieną 350 ml kavos puodelį.
„Kofeino kiekis labai priklauso nuo pupelių rūšies, malimo dydžio ir virimo trukmės“, – aiškina gydytoja dr. Kilgore.
Arbatoje kofeino paprastai būna mažiau.
„Mažiau nei 400 miligramų per dieną – tai saugus kiekis“, – sako dr. Fernandes. Tai atitinka du–tris kavos puodelius per dieną.
„Jeigu jaučiate drebulį ar nerimą – kofeino išgėrėte per daug“, – priduria dr. Clark.
Be to, vaikams kofeino reikėtų nevartoti visiškai, pabrėžia dr. Fernandes.
Mažos, dažnos dozės – efektyviausios
„Jei į kofeiną žiūrėsite kaip į vaistą, geriausia jį vartoti mažomis, reguliariomis dozėmis“, – sako dr. Kilgore.
Optimalu suvartoti 20–100 mg vienu kartu, o ne išgerti didelį puodelį iškart.
„Kai pajuntate, kad dėmesys blėsta, galite išgerti dar šiek tiek – bet ne vėliau nei iki 14 valandos“, – pataria gydytoja.
Kofeinas gali pakelti kraujospūdį ir pulsą
„Kofeinas gali laikinai padidinti kraujospūdį bei širdies ritmą“, – aiškina dr. Fernandes. Dėl to pacientams, turintiems padidėjusį kraujospūdį, rekomenduoja nevartoti kofeino bent valandą prieš vizitą tyrimams.
Be to, kofeinas gali sukelti papildomus širdies dūžius ar širdies daužymosi pojūtį, vadinamus PVC (priešlaikinėmis skilvelinėmis kontrakcijomis).
Mažos dozės gali pagerinti nuotaiką
„Nedidelis kofeino kiekis gali padėti kovoti su depresijos simptomais“, – sako dr. Clark. Jis stimuliuoja dopaminą – smegenų cheminę medžiagą, atsakingą už motyvaciją ir malonumo pojūtį.
Vis dėlto, kaip pabrėžia dr. Fernandes, depresijai gydyti reikalinga profesionali terapija ir vaistai, jokiu būdu ne vien kava.
Kofeino poveikis priklauso ir nuo genetikos
„Kofeinas greitai absorbuojamas skrandyje ir žarnyne, po to apdorojamas kepenyse, – paaiškina dr. Fernandes, – jo poveikis ženkliai priklauso nuo genetinių skirtumų.“
„Paprastai kofeino pusinės eliminacijos laikas – 4–5 valandos, bet gali svyruoti nuo 1,5 iki 9 valandų“, – sako dr. Kilgore.
Rūkančių žmonių organizmas kofeiną pašalina greičiau, o nėščiosioms metabolizmas sulėtėja, todėl jos turėtų būti ypač atsargios gerdamos kavą.
Kofeinas gali sąveikauti su vaistais
„Svarbu gydytojui pasakyti, kiek kofeino vartojate“, – pabrėžia dr. Fernandes. Jis gali sustiprinti ar susilpninti kai kurių vaistų poveikį.
Pavyzdžiui, kofeinas gali sustiprinti širdies plakimą, jei vartojami stimuliuojantys vaistai nuo ADHD (dėmesio sutrikimo).
Jis taip pat silpnina geležies papildų, skydliaukės, antidepresantų ir Alzheimerio vaistų poveikį, bet sustiprina paracetamolio, aspirino ir kai kurių vaistų nuo Parkinsono sutrikimo įsisavinimą.
Kofeinas ir miegas – nesuderinami
„Pagrindinis šalutinis poveikis – nemiga, – sako dr. Kilgore, – kofeinas specialiai sukurtas tam, kad žadintų.“
„Ypač jei vartojamas vėlai dieną, jis gali sutrikdyti miegą“, – prideda dr. Fernandes. Todėl geriausia paskutinį kavos puodelį išgerti iki pietų.
Per daug kofeino gali sukelti galvos skausmus
„Didelis kofeino kiekis gali sukelti galvos skausmą, nerimą ir įtampą“, – sako dr. Clark.
Tačiau mažesnės dozės kartais padeda nuo galvos skausmo ar migrenos, nes kofeinas sutraukia kraujagysles ir gerina vaistų įsisavinimą.
Juoda kava gali padėti metantiems svorį
„Kofeinas gali šiek tiek padidinti medžiagų apykaitos greitį ir sumažinti apetitą, – sako dr. Kilgore, – tačiau tai, žinoma, galioja tik juodai kavai – be cukraus, pieno bei grietinėlės.“
„Amerikiečiai dažnai pila daug saldiklių ir grietinėlės, o tai neutralizuoja bet kokią naudą“, – priduria gydytoja.
Kaip saugiai sumažinti kofeino vartojimą
„Pirmiausia atvirai įvertinkite, kiek kofeino iš tiesų suvartojate, – pataria dr. Kilgore, – stebėkite save kelias dienas.“
„Jei staiga visiškai nustosite gerti kavą, galite susidurti su galvos skausmais“, – įspėja dr. Fernandes.
„Geriausia – mažinti palaipsniui, pereinant prie pusiau be kofeino ar maišant su arbata, – sako dr. Clark, – jei abstinencijos simptomai tampa stiprūs, pasitarkite su gydytoju.“
Nėštumo metu – itin svarbus saikas
„Nėštumo metu kofeinas patenka ir į kūdikio kraują, gali pagreitinti jo širdies plakimą, – sako dr. Clark, – be to, kūdikis gali priprasti prie kofeino ir po gimimo patirti abstinencijos simptomus.“
Amerikos akušerijos ir ginekologijos asociacija rekomenduoja neviršyti 200 mg kofeino per dieną nėštumo metu.
