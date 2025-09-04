Šie Lietuvos gyventojai energinius gėrimus turėtų pamiršti visiems laikams

Apie tai, kada šių gėrimų vartojimas gali tapti pavojingas, kokias pasekmes jie gali sukelti ir kokios yra sveikesnės alternatyvos, naujienų portalui tv3.lt pasakojo vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Asta Krušnienė.
Kas slypi energinio gėrimo skardinėje?
Dažnas energinių gėrimų mėgėjas mano, jog jų poveikis niekuo nesiskiria nuo kavos. Vis dėlto, specialistai įspėja: šie gėrimai gali būti klastingi.
„Pagrindinė energinio gėrimo veiklioji medžiaga yra kofeinas, tačiau juose taip pat gausu cukraus ir skonį suteikiančių priedų“, – aiškina A. Krušnienė.
Kai kurie gamintojai dar papildo gėrimus taurinu, karnitinu ar B grupės vitaminais.
Pasak vaistininkės, sveikam žmogui retkarčiais išgertas energinis gėrimas iš tiesų nėra pavojingesnis už kavą. Tačiau rizika išauga tada, kai jų vartojama daug, po kelis per dieną.
Tyrimai rodo, kad didžiajai daliai suaugusių žmonių saugus kofeino kiekis yra iki 400 mg per dieną. Tačiau energinių gėrimų sudėtis labai skiriasi: vienoje skardinėje gali būti 100 mg, o kitoje – net 300 mg kofeino, kas reikštų, jog išgėrus vieną tokį gėrimą tą dieną daugiau nebereikėtų vartoti jokio kofeino.
„Jaunesniems ar senyvo amžiaus žmonėms tokios dozės gali kelti pavojų“, – taip pat pabrėžia vaistininkė.
Ji rekomenduoja energinius gėrimus vartoti tik išskirtiniais atvejais ir ne daugiau kaip 1–2 standartines skardines per dieną, vengiant papildomo kofeino, alkoholio ir rūkymo.
Galimos pasekmės sveikatai
Pasak A. Krušnienės, nesaikingas vartojimas pirmiausia kerta per širdį ir kraujagysles: gali padažnėti pulsas, pakilti kraujospūdis, sutrikti širdies ritmas.
Be to, energiniai gėrimai veikia nervų sistemą – kai kuriems gali sustiprinti ar net sukelti nerimą, nemigą, galvos skausmus, bendrą dirglumą.
Neigiama įtaka juntama ir virškinimui, o gausus cukraus kiekis kenkia dantų emaliui.
„Ilgainiui gali atsirasti pripratimas ir, tuo pačiu, kilti vis didesnis šių gėrimų poreikis“, – sako vaistininkė.
Kodėl vieniems „veikia“, o kitiems – ne?
Kai kurie teigia galintys gali išgerti daugybę energinių gėrimų per dieną ir nepajusti jokio efekto – nei energijos pliūpsnio, nei neigiamų didelės kofeino dozės pasekmių.
Tuo tarpu kiti ima jausti net rankų drebulį ar širdies ritmo paspartėjimą išgėrę vos vieną skardinę.
Kodėl? Pasak specialistės, skirtingas energinių gėrimų poveikis priklauso nuo individualių organizmo savybių.
„Vieni kofeiną metabolizuoja labai greitai, todėl poveikis būna menkas. Kitiems, turintiems mažą toleranciją ar lėtesnį metabolizmą, poveikis gali būti itin stiprus“, – aiškina vaistininkė.
Kam reikėtų visiškai vengti?
Pasak specialistės, energiniai gėrimai nėra visiškai saugūs nei vieno žmogaus organizmui, tačiau jie ypač pavojingi sergantiesiems širdies ir kraujagyslių ligomis, turintiems aukštą kraujospūdį, širdies ritmo sutrikimų, diabetą ar nervų sistemos sutrikimų.
„Labai svarbu, kad jų nevartotų vaikai, paaugliai ir senyvo amžiaus žmonės“, – akcentuoja A. Krušnienė.
Būtent dėl šios priežasties energiniai gėrimai parduotuvės neparduodami jaunesniems nei 18 metų asmenims.
Kodėl pavojingas energinio gėrimo derinys su alkoholiu?
Vienas dažniausių ir pavojingiausių įpročių – energinių gėrimų maišymas su alkoholiu. Esama daug populiarių alkoholinių kokteilių, kuriems paruošti naudojami energiniai gėrimai kartu su stipriais alkoholiniais gėrimais.
Tiesa, būtent šie kokteiliai ir kelia didžiausią nerimą sveikatos specialistams: juos vartojant stipriai padidėja dehidratacija, širdies ligų rizika, taip pat įvairių traumų tikimybė.
„Alkoholis slopina, o energinis gėrimas – priešingai, suteikia energijos pliūpsnį. Žmogus gali apgaulingai jaustis mažiau apsvaigęs, nors iš tikrųjų organizmui tenka dvigubas krūvis“, – įspėja vaistininkė.
Sveikesnės alternatyvos
Norint greitai atsigauti, ne visada būtina griebtis skardinės energinio gėrimo – daug sveikiau rinktis kitas alternatyvas.
Pasak A. Krušnienės, energiją galima atgauti trumpai nusnūdus dienos metu, pabuvus gryname ore ar atlikus lengvus fizinius pratimus. Taip pat padeda žalioji arbata, matcha, elektrolitų gėrimai, saujelė vaisių ar riešutų.
Taip pat svarbu prisiminti, kad visi energiniai gėrimai kelia rizikų, tačiau kai kurie variantai gali būti mažiau žalingi.
„Geriau rinktis mažesnio tūrio skardinę – iki 250 ml, kurioje yra mažiau nei 100 mg kofeino ir ne daugiau kaip 5 g cukraus. Taip pat svarbu, kad gėrime nebūtų perteklinių priedų“, – pataria vaistininkė.
