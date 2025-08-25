Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Iš įvykio vietos pasišalinęs vairuotojas teigė alkoholio nevartojęs, bet esąs girtas

2025-08-25 13:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 13:49

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugpjūčio 18 - 24 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 565 greičio viršijimo atvejus.

Policija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugpjūčio 18 - 24 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 565 greičio viršijimo atvejus.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rugpjūčio 23 d. apie 23.05 val. gautas pranešimas, jog Kaune, Žemaičių pl., nenustatytos markės automobilis kliudė stovintį automobilį „Citroen“. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai rado įvykį sukėlusį automobilį „Audi A3“ ir jį vairavusį neblaivų vyrą (gim. 1986 m.). Paklausus, kodėl vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos, vyras atsakė, jog pasišalino, nes buvo girtas. Paklausus, prieš kiek laiko vartojo alkoholį, vyras atsakė, jog alkoholio nevartojo. Vyrui buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,14 prom.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino daugiau nei 3,8 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 9 neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,49 iki 3,01 prom.).

REKLAMA

Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones. Rugpjūčio 18 d. apie 13.55 val. Kauno r., Vilkijos k., elektrinį paspirtuką vairavo neblaivus vyras (gim. 1967 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,48 prom.

Praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir 15 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės bei įvairių kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.

Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų