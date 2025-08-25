Klaipėdos policija gaudė neblaivius vairuotojus, įkliuvo ir dviratininkai

Rugpjūčio 18 dieną, apie 9.07 val. Kretingos r., Rūdaičių k., sustabdytam 1973 m. gimusiam automobilio „Renault“ vairuotojui nustatytas 1,38 prom., tą pačią dieną, apie 17.02 val., Klaipėdoje, Šilutės pl., 1987 m. gimusiam krovininio automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui – 0,37 prom., apie 15.22 val. Klaipėdos r., Dovilų mstl., 1959 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,60 prom., o apie 7.25 val. Kretingoje, J. K. Chodkevičiaus g., 1985 m. gimusiam krovininio automobilio „Scania“ vairuotojui – 0,07 prom. neblaivumas.
Rugpjūčio 19 dieną, apie 13.13 val. Palangoje, Kontininkų g., patikrintam 1982 m. gimusiam automobilio „Hyundai“ vairuotojui nustatytas 0,43 prom. neblaivumas.
Rugpjūčio 22 dieną, apie 22.45 val., Palangoje, Šventosios g., sustabdytam 1976 m. gimusiam automobilio „Peugeot“ vairuotojui nustatytas 0,63 prom., tą pačią dieną apie 12.10 val. Plungės r., Aleksandravo k., 1967 m. gimusiam „Volvo“ vairuotojui – 2,55 prom. neblaivumas.
Rugpjūčio 23 dieną, apie 10.30 val., Kretingoje, Birutės al. ir Pievų g. sankryžoje, 1979 m. gimusiam automobilio „Škoda“ vairuotojui nustatytas 0,72 prom., apie 10.02 val. Kretingoje, Birutės al., sustabdytai 1981 m. gimusiai automobilio „Volkswagen“ vairuotojai nustatytas 0,83 prom. neblaivumas.
Rugpjūčio 24 dieną, apie 8.30 val., Palangoje, rajoniniame kelyje Darbėnai–Šventoji, 1966 m. gimusiai „Opel“ vairuotojai nustatytas 0,52 prom., ten pat apie 14.09 val. patikrintam 1982 m. gimusiam motociklo „Kawasaki“ vairuotojui – 0,22 prom., apie 12.53 val. sustabdytam 1970 m. gimusiam motociklo „Harley Davidson“ vairuotojui – 0,10 prom., apie 13.10 val. automobilio BMW vairuotojui, gimusiam 1987 m. – 0,75 prom., o apie 14.48 val. patikrintai 1969 m. gimusiai automobilio „Volkswagen“ vairuotojai – 0,50 prom. neblaivumas.Dar 7 pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, atsakomybės neišvengs ir du alkoholio padauginę dviratininkai, skelbia uostamiesčio policija.
Rugpjūčio 19 dieną, apie 10.17 val. Klaipėdoje, Kooperacijos g., sustabdytam 1979 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,58 prom., o rugpjūčio 20-osios vakarą, apie 23.20 val., Klaipėdoje, Debreceno gatvėje, 1980 m. gimusiam dviračio pedalus mynusiam vyrui buvo nustatytas 2,33 prom. neblaivumas.Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad 9 vairuotojai neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, dar du nesegėjo saugos diržų, lenkė ten, kur tai daryti draudžiama, net 38 – nepraleido pėsčiųjų, dar keturiems gresia atsakomybė už chuliganišką vairavimą.
Taip pat užfiksuoti ir 5 pėsčiųjų padaryti KET pažeidimai.Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 456, kitomis priemonėmis – dar 34 leistino greičio viršijimo atvejai.
