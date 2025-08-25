Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Muštynės Jonavos rajone – girti lietuviai užpuolė nepilnamečius karo pabėgėlius iš Ukrainos

2025-08-25 11:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 11:31

Sekmadienio naktį Panoterių miestelyje 4 vietiniai gyventojai susimušė su kaime apgyvendintais karo pabėgėliais iš Ukrainos

Policija (nuotr. 123rf.com)

Sekmadienio naktį Panoterių miestelyje 4 vietiniai gyventojai susimušė su kaime apgyvendintais karo pabėgėliais iš Ukrainos

46

Kaip praneša Kauno apskrities VPK komunikacijos poskyris apie kilusį konfliktą tarp lietuvių ir užsieniečių pranešimas buvo gautas kiek po vidurnakčio – 00 val. 30 min. 

„Rugpjūčio 24 d. 00.30 val. gautas pranešimas, kad Jonavos r., Panoterių mstl., į kiemą atėjo neblaivūs asmenys, užsipuolė nepilnamečius“, – nurodė Kauno apskrities VPK.

TAIP PAT SKAITYKITE:

lrytas.lt duomenimis, konfliktas įvyko su ukrainiečiais, o Panoterių miestelio mokykloje yra 17 apgyvendintų karo pabėgėlių iš Ukrainos. 

Atvykę į įvykio vietą, pareigūnai nustatė, kad konflikte dalyvavo 8 asmenys – 4 lietuviai ir 4 ukrainiečiai. 

Pareigūnams patikrinus muštynių dalyvių blaivumą nustatyta, kad visi ukrainiečiai yra blaivūs.

Tuo metu visi muštynėse dalyvavę lietuviai buvo girti. 

„Nuvykus pareigūnams paaiškėjo, kad viešoje vietoje tarp blaivių 4 užsienio piliečių (gim. 2007 m., gim. 2011 m., gim. 2001 m. ir gim. 2002 m.) bei 4 neblaivių Lietuvos piliečių (vyrų gim. 1997 m. (0,74 prom.), gim. 1994 m. (2,64 prom.), gim. 2001 m. (2,44 prom.) ir moters gim. 2003 m. (1,66 prom.) kilo konfliktas. 5 asmenys buvo pristatyti į gydymo įstaigą apžiūrai“, – nurodė Kauno apskrities VPK. 

Liudininkei nurodžius, kad galimai matė ginklą, pareigūnai taip pat apžiūrėjo ukrainiečių gyvenamąsias patalpas. Visgi ginklų rasta nebuvo.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. (dėl Viešosios tvarkos trikdymo).

 

Geri tokie "nepilnamečiai"
Geri tokie "nepilnamečiai"
2025-08-25 11:39
18os, 23jų ir 24ių metų... čia kaip tie maidauno supyzdinti "studentai" 50ties metų...
Atsakyti
Nieko keisto
Nieko keisto
2025-08-25 11:53
Jau pradeda užknist tie pabėgėliai,sėdintys ant mūsų sprando
Atsakyti
As
As
2025-08-25 11:43
Reiškia buvo už ka
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (46)
