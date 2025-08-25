Muštynės Jonavos rajone – girti lietuviai užpuolė nepilnamečius karo pabėgėlius iš Ukrainos

Kaip praneša Kauno apskrities VPK komunikacijos poskyris apie kilusį konfliktą tarp lietuvių ir užsieniečių pranešimas buvo gautas kiek po vidurnakčio – 00 val. 30 min.
„Rugpjūčio 24 d. 00.30 val. gautas pranešimas, kad Jonavos r., Panoterių mstl., į kiemą atėjo neblaivūs asmenys, užsipuolė nepilnamečius“, – nurodė Kauno apskrities VPK.
lrytas.lt duomenimis, konfliktas įvyko su ukrainiečiais, o Panoterių miestelio mokykloje yra 17 apgyvendintų karo pabėgėlių iš Ukrainos.
Atvykę į įvykio vietą, pareigūnai nustatė, kad konflikte dalyvavo 8 asmenys – 4 lietuviai ir 4 ukrainiečiai.
Pareigūnams patikrinus muštynių dalyvių blaivumą nustatyta, kad visi ukrainiečiai yra blaivūs.
Tuo metu visi muštynėse dalyvavę lietuviai buvo girti.
„Nuvykus pareigūnams paaiškėjo, kad viešoje vietoje tarp blaivių 4 užsienio piliečių (gim. 2007 m., gim. 2011 m., gim. 2001 m. ir gim. 2002 m.) bei 4 neblaivių Lietuvos piliečių (vyrų gim. 1997 m. (0,74 prom.), gim. 1994 m. (2,64 prom.), gim. 2001 m. (2,44 prom.) ir moters gim. 2003 m. (1,66 prom.) kilo konfliktas. 5 asmenys buvo pristatyti į gydymo įstaigą apžiūrai“, – nurodė Kauno apskrities VPK.
Liudininkei nurodžius, kad galimai matė ginklą, pareigūnai taip pat apžiūrėjo ukrainiečių gyvenamąsias patalpas. Visgi ginklų rasta nebuvo.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 str. (dėl Viešosios tvarkos trikdymo).
