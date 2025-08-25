Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Policija įspėja visus: šie ženklai rodo, kad jūsų gėrime įpiltas išprievartavimo narkotikas

2025-08-25 10:57 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-25 10:57

Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtus su seksualiniu priekabiavimu susijusiais įvykiais, Lietuvos policija perspėja gyventojus, kaip atpažinti, jei į jų gėrimą galėjo būti įpiltas išprievartavimo narkotikas. 

Policija įspėja visus: šie ženklai rodo, kad jūsų gėrime įpiltas išprievartavimo narkotikas (nuotr. Policijos)

Pastaruoju metu Lietuvą sukrėtus su seksualiniu priekabiavimu susijusiais įvykiais, Lietuvos policija perspėja gyventojus, kaip atpažinti, jei į jų gėrimą galėjo būti įpiltas išprievartavimo narkotikas. 

REKLAMA
0

Apie tai teisėsaugos atstovai pasidalino feisbuke, kur jie išskyrė požymius, galinčius parodyti, jog į gėrimą buvo įpiltas išprievartavimo narkotikas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gėrimuose gali būti netikėtų spąstų. Įtarimą turėtų kelti:

  • Neskaidrus, drumstas gėrimas;
  • Neįprastai daug burbuliukų;
  • Skęstantis ledas;
  • Pasikeitusi spalva.

Jei pastebi pavojų – pranešk personalui, lik su draugu, neleisk jam išeiti su nepažįstamu, o prireikus - skambink 112“, – įspėja policija.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, teisėsaugos atstovai priduria, kad net jei gėrimas nepasikeitė, tai nereiškia, kad narkotikas negalėjo būti įpiltas bei pasidalino daugiau patarimų, ką daryti, jei įtariama, kad gėrimas buvo apnuodytas.

REKLAMA

Patarimus galite perskaityti žemiau esančiame paveiksliuke:

„Išprievartavimo narkotikai gali būti ir švirkščiami. Būkite atsargūs“, – rašo policija. 

Išplito galimi seksualinės prievartos atvejai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė su seksualiniu priekabiavimu susiję įvykiai.

Liepos 19 d. galimai 2 vyrai išžagino 20-metę merginą Nidoje vykusio festivalio metu. 

Liepos 29 d. buvo sulaikytas ugniagesys, kuris įtariamas liepos 19 d. Palangoje išprievartavęs moterį.

O liepos 28 d. buvo sulaikytas vyras, įtariamas liepos 26 d. naktį užpuolęs moterį ir esą siekęs ją išprievartauti.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Pradžioje duoda euforijos pojūtį“: teisėsaugos atstovė įspėja, kaip atpažinti prievartavimo narkotikus (tv3.lt koliažas)
„Pradžioje duoda euforijos pojūtį“: pareigūnai vardija, kaip atpažinti prievartavimo narkotikus (27)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų