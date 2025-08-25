Policija įspėja visus: šie ženklai rodo, kad jūsų gėrime įpiltas išprievartavimo narkotikas

Apie tai teisėsaugos atstovai pasidalino feisbuke, kur jie išskyrė požymius, galinčius parodyti, jog į gėrimą buvo įpiltas išprievartavimo narkotikas.
„Gėrimuose gali būti netikėtų spąstų. Įtarimą turėtų kelti:
- Neskaidrus, drumstas gėrimas;
- Neįprastai daug burbuliukų;
- Skęstantis ledas;
- Pasikeitusi spalva.
Jei pastebi pavojų – pranešk personalui, lik su draugu, neleisk jam išeiti su nepažįstamu, o prireikus - skambink 112“, – įspėja policija.
Be to, teisėsaugos atstovai priduria, kad net jei gėrimas nepasikeitė, tai nereiškia, kad narkotikas negalėjo būti įpiltas bei pasidalino daugiau patarimų, ką daryti, jei įtariama, kad gėrimas buvo apnuodytas.
Patarimus galite perskaityti žemiau esančiame paveiksliuke:
„Išprievartavimo narkotikai gali būti ir švirkščiami. Būkite atsargūs“, – rašo policija.
Išplito galimi seksualinės prievartos atvejai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pastaruoju metu Lietuvą sukrėtė su seksualiniu priekabiavimu susiję įvykiai.
Liepos 19 d. galimai 2 vyrai išžagino 20-metę merginą Nidoje vykusio festivalio metu.
Liepos 29 d. buvo sulaikytas ugniagesys, kuris įtariamas liepos 19 d. Palangoje išprievartavęs moterį.
O liepos 28 d. buvo sulaikytas vyras, įtariamas liepos 26 d. naktį užpuolęs moterį ir esą siekęs ją išprievartauti.
