Už smurtą sulaikyti neblaivūs vyrai priešinosi policijai

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, apie 13 val. 30 min., Trakų rajone, Lentvaryje, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,02 prom.) vyras (gim. 1992 m.) apgadino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato VPK tarnybinio automobilio „Volkswagen Transporter“ laikino sulaikymo kameros inventorių – įlenkė dureles ir įskėlė sėdynę.
Nuostolis nustatomas
Įtariamasis uždarytas į areštinę. Surinkta medžiaga dėl turto sugadinimo.
Tos pačios dienos vakarą, apie 20 val. 50 min., Vilniuje, T. Ševčenkos gatvėje, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,70 prom.) vyras (gim. 1968 m.) nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų bei jiems priešinosi.
Įtariamasis pristatytas į ligoninę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!