TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Už smurtą sulaikyti neblaivūs vyrai priešinosi policijai

2025-08-25 08:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-25 08:00

Lentvaryje ir Vilniuje policijai priešinosi už smurtą artimoje aplinkoje sulaikyti neblaivūs vyrai.

Policija. BNS Foto

Lentvaryje ir Vilniuje policijai priešinosi už smurtą artimoje aplinkoje sulaikyti neblaivūs vyrai.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienį, apie 13 val. 30 min., Trakų rajone, Lentvaryje, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,02 prom.) vyras (gim. 1992 m.) apgadino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato VPK tarnybinio automobilio „Volkswagen Transporter“ laikino sulaikymo kameros inventorių – įlenkė dureles ir įskėlė sėdynę. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuostolis nustatomas

Įtariamasis uždarytas į areštinę. Surinkta medžiaga dėl turto sugadinimo. 

Tos pačios dienos vakarą, apie 20 val. 50 min., Vilniuje, T. Ševčenkos gatvėje, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patalpose, sulaikytasis už smurtą artimoje aplinkoje neblaivus (2,70 prom.) vyras (gim. 1968 m.) nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų bei jiems priešinosi. 

Įtariamasis pristatytas į ligoninę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
Sulaikyti apiplėšimu ir smurtu Vilniuje įtariami asmenys
Motociklininko gaudynės magistralėje A1 - palikęs griovyje motociklą bėglys paspruko pėsčiomis (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Įtemptos gaudynės: motociklininkas skriejo 250 km/val. greičiu, nulėkė į griovį ir pabėgo (55)
Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Neeilinis kriminalas Vilniuje: padegė motociklą ir bandė jį nuskandinti (8)
Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)
Sukčiai iš vyro Vilniuje išviliojo beveik 50 tūkst. eurų (10)

