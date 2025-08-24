Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje girta moteris sužalojo policijos pareigūną

2025-08-24 10:56 / šaltinis: ELTA
2025-08-24 10:56

Šeštadienio vakarą neblaivi sostinės gyventoja sužalojo viešąją tvarką užtikrinti atvykusį policijos pareigūną.

Areštinė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)

Šeštadienio vakarą neblaivi sostinės gyventoja sužalojo viešąją tvarką užtikrinti atvykusį policijos pareigūną.

0

Kaip pranešė policija, policijos pareigūnai apie 22.16 val. atvyko į Dariaus ir Girėno gatvę dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Pirminiais duomenimis, bendrabučio koridoriuje neblaivi (1,26 prom.) moteris aktyviais veiksmais priešinosi ir kojos keliu trenkė tarnybos metu uniformuotam sostinės pareigūnui.

Pastarasis po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai. Tuo metu 1975 metais gimusi moteris uždaryta į areštinę. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.

