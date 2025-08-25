Šokėjai Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė pelnė aukso medalius Vokietijoje

GOC jaunimo 10 šokių varžybose Lietuvos šokėjai Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Sūkurys”) laimėjo aukso medalius. Visi jų šokiai buvo įvertinti pirmosiomis vietomis. Į ketvirtfinalį pateko Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „TenDance”), galutinėje įskaitoje užėmę 24-ąją vietą, Nojus Stulpinas ir Elena Marija Fedenko (Klaipėdos „TenDance”) 41-ąją. Vicečempionais tapo Rumunijos pora Patrick Berbece ir Andreea Sturzinschi, o bronzą pelnė Moldovos atstovai Artem Crivenco ir Alexandrina Martinova.
WDSF Open Standard Under 21 grupėje Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys”) pateko į finalą ir iškovojo bronzos medalius. Jie visose šokiuose buvo įvertinti trečiosiomis vietomis, o kvikstepą laimėjo. Per žingsnį nuo finalo liko Rytis Ašeriškis ir Izabelė Žymančiūtė (Kauno Editos Daniūtės šokių studija) užėmę 7-ąją vietą, Aleksandras Kutskij bei Gabrielė Uldukytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”) užėmė 16-ąją, Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė („Panevėžio Rumba”) bendroje įskaitoje pasidalijo 28-ąją. Grupės čempionais tapo vokiečiai Dmytrii Forostianov ir Helene Novalee Tilgert, o vicečempionais – Turkijos pora Batu Sandiraz ir Nehir Cam.
WDSF Open Junior I standartinių šokių grupėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Augustas Uža ir Gabrielė Juknevičiūtė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”), kurie pateko į pusfinalį ir užėmė 12-ąją vietą. Į ketvirtfinalį pateko Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”), jie liko 16/17-i, o Vytautas Bauras ir Tija Krečaitė 25/26-i.
WDSF „Grand Slam“ suaugusiųjų Lotynų Amerikos šokių grupėje aukščiausią rezultatą tarp Lietuvos atstovų pasiekė Einoras Degutis ir Ugnė Bliujūtė (Kauno „Sūkurys” ir Gargždų „Rolina”), galutinėje įskaitoje užėmę 25-ąją vietą ir likę prie pat ketvirtfinalio ribos. Augustinas Trinkus ir Beatričė Rupšlaukytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”) šioje grupėje užėmė 63-ąją vietą.
