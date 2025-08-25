Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šokėjai Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė pelnė aukso medalius Vokietijoje

2025-08-25 12:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 12:32

Štutgarte pasibaigė „German Open Championships 2025“ varžybos. Paskutinė diena Lietuvos šokėjams atnešė puikių akimirkų: iškovoti aukso ir bronzos medaliai.

Apdovanojimų ceremonija | Vidmanto Kirklio nuotr.

Štutgarte pasibaigė „German Open Championships 2025“ varžybos. Paskutinė diena Lietuvos šokėjams atnešė puikių akimirkų: iškovoti aukso ir bronzos medaliai.

REKLAMA
0

GOC jaunimo 10 šokių varžybose Lietuvos šokėjai Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance” ir Kauno „Sūkurys”) laimėjo aukso medalius. Visi jų šokiai buvo įvertinti pirmosiomis vietomis. Į ketvirtfinalį pateko Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „TenDance”), galutinėje įskaitoje užėmę 24-ąją vietą, Nojus Stulpinas ir Elena Marija Fedenko (Klaipėdos „TenDance”) 41-ąją. Vicečempionais tapo Rumunijos pora Patrick Berbece ir Andreea Sturzinschi, o bronzą pelnė Moldovos atstovai Artem Crivenco ir Alexandrina Martinova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

WDSF Open Standard Under 21 grupėje Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys”) pateko į finalą ir iškovojo bronzos medalius. Jie visose šokiuose buvo įvertinti trečiosiomis vietomis, o kvikstepą laimėjo. Per žingsnį nuo finalo liko Rytis Ašeriškis ir Izabelė Žymančiūtė (Kauno Editos Daniūtės šokių studija) užėmę 7-ąją vietą, Aleksandras Kutskij bei Gabrielė Uldukytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”) užėmė 16-ąją, Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė („Panevėžio Rumba”) bendroje įskaitoje pasidalijo 28-ąją. Grupės čempionais tapo vokiečiai Dmytrii Forostianov ir Helene Novalee Tilgert, o vicečempionais – Turkijos pora Batu Sandiraz ir Nehir Cam.

REKLAMA
REKLAMA

WDSF Open Junior I standartinių šokių grupėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Augustas Uža ir Gabrielė Juknevičiūtė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”), kurie pateko į pusfinalį ir užėmė 12-ąją vietą. Į ketvirtfinalį pateko Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”), jie liko 16/17-i, o Vytautas Bauras ir Tija Krečaitė 25/26-i.

WDSF „Grand Slam“ suaugusiųjų Lotynų Amerikos šokių grupėje aukščiausią rezultatą tarp Lietuvos atstovų pasiekė Einoras Degutis ir Ugnė Bliujūtė (Kauno „Sūkurys” ir Gargždų „Rolina”), galutinėje įskaitoje užėmę 25-ąją vietą ir likę prie pat ketvirtfinalio ribos. Augustinas Trinkus ir Beatričė Rupšlaukytė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”) šioje grupėje užėmė 63-ąją vietą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
dancesport.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.
Lietuvos šokėjų laimėjimai ir medaliai Vietname bei Kinijoje vykusiose varžybose

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų