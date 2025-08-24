Ignas Kazlauskas užėmė 9-ą vietą Europos karšto oro balionų čempionate Austijoje

Savaitę trukusiose pirmenybėse sportininkai varžėsi net 37-iose užduotyse, o konkurencija buvo itin įtempta. I. Kazlauskas, kuris pirmosiomis dienomis buvo tarp lyderių, galutinėje įskaitoje surinko 24 072 taškus ir užsitikrino vietą pirmame dešimtuke. Vos keliais šimtais taškų nuo jo atsiliko kitas Lietuvos pilotas Rokas Kostiuškevičius, finišavęs 11-oje pozicijoje (23 647 tšk.).
Europos čempiono titulą iškovojo šveicaras Stefanas Zeberlis, surinkęs 28 667 taškus. Sidabras atiteko britui Dominicui Barefordui (27 545 tšk.), o bronza – dar vienam šveicarui Davidui Strasmannui (26 743 tšk.).
Kitų lietuvių rezultatai:
Vytas Kerdokas – 35 vieta (20 264 tšk.),
Martynas Lyčius – 39 vieta (18 754 tšk.),
Arnas Šostakas – 64 vieta (15 303 tšk.),
Vytautas Junevičius – 68 vieta (14 499 tšk.),
Laurynas Žurauskas – 74 vieta (13 090 tšk.).
