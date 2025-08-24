Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ignas Kazlauskas užėmė 9-ą vietą Europos karšto oro balionų čempionate Austijoje

2025-08-24 17:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 17:18

Austrijoje pasibaigusiame 23-ajame Europos karšto oro balionų čempionate varžėsi ir Lietuvos atstovai. Geriausiai iš jų pasirodė Ignas Kazlauskas, kuris tarp 82 dalyvių užėmė aukštą 9-ąją vietą.

Čempionato akimirka | „Stop“ kadras

Austrijoje pasibaigusiame 23-ajame Europos karšto oro balionų čempionate varžėsi ir Lietuvos atstovai. Geriausiai iš jų pasirodė Ignas Kazlauskas, kuris tarp 82 dalyvių užėmė aukštą 9-ąją vietą.

REKLAMA
0

Savaitę trukusiose pirmenybėse sportininkai varžėsi net 37-iose užduotyse, o konkurencija buvo itin įtempta. I. Kazlauskas, kuris pirmosiomis dienomis buvo tarp lyderių, galutinėje įskaitoje surinko 24 072 taškus ir užsitikrino vietą pirmame dešimtuke. Vos keliais šimtais taškų nuo jo atsiliko kitas Lietuvos pilotas Rokas Kostiuškevičius, finišavęs 11-oje pozicijoje (23 647 tšk.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Europos čempiono titulą iškovojo šveicaras Stefanas Zeberlis, surinkęs 28 667 taškus. Sidabras atiteko britui Dominicui Barefordui (27 545 tšk.), o bronza – dar vienam šveicarui Davidui Strasmannui (26 743 tšk.).

Kitų lietuvių rezultatai:

Vytas Kerdokas – 35 vieta (20 264 tšk.),

Martynas Lyčius – 39 vieta (18 754 tšk.),

Arnas Šostakas – 64 vieta (15 303 tšk.),

Vytautas Junevičius – 68 vieta (14 499 tšk.),

Laurynas Žurauskas – 74 vieta (13 090 tšk.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų