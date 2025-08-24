Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Kauno „Lituanica” antrus metus iš eilės tapo Lietuvos beisbolo čempionato nugalėtojais

2025-08-24 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 18:32

Sekmadienį pasibaigė Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno „Lituanica” ir Utenos „Titanai”.

Kauno „Lituanica“ | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį pasibaigė Lietuvos beisbolo čempionato didžiojo finalo serija, kurioje susitiko Kauno „Lituanica" ir Utenos „Titanai".

0

Antrus metus iš eilės Lietuvos čempionais tapo laikinosios sostinės atstovai, kurie finalo serijoje iki dviejų pergalių bendru rezultatu 2-0 triumfavo didžiajame finale.

Vos vieną pralaimėjimą reguliariajame sezone patyrusi amerikiečio Willo Swindlingo treniruojama „Lituanica”, finalinėse kovose neklydo ir šeštadienį VDU Valdo Adamkaus sporto centre pranoko uteniškius rezultatu 8:3. Sekmadienio dvikovoje Utenoje svečiai palaužė šeimininkus rezultatu 6:2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mažajame finale Virmido Neverausko treniruojami BK „Vilnius” serijoje iki dviejų pergalių susitvarkė su lygos debiutantais iš sostinės „Vilties liūtais” įveikdami varžovus bendru rezultatu 2-0. Abu serijos susitikimai buvo žaidžiami VDU Valdo Adamkaus sporto centre, o rungtynės baigėsi atitinkamai 10:8 ir 14:8.

Nors Lietuvos beisbolo čempionatas baigėsi, svarbiausios kovos šios sporto šakos atstovų dar laukia rugsėjį Milane, kur Lietuvos beisbolo rinktinė pirmą kartą dalyvaus Europos čempionate. Rugsėjo 20 d. startuojančiose senojo žemyno pirmenybėse lietuviai grupės etape susitiks su Graikijos, Italijos ir Šveicarijos rinktinėmis.

