Arnas Bilertas pasaulio jaunimo dviračių treko čempionate – 17-as

Čempionatą lietuvis pradėjo nuo skrečo lenktynių. Pirmajame atrankos važiavime A. Bilertas buvo 14-as tarp 17 dalyvių ir nepateko į pagrindinį etapą. Iš šio važiavimo į pagrindinį etapą pateko 11 greičiausių dviratininkų.
Omniumo (daugiakovės) kvalifikacija lietuviui susiklostė geriau. A. Bilertas pelnė 5 taškus, užėmė 7-ą vietą antrajame atrankos važiavime ir pateko į pagrindinį etapą.
Pagrindinėse omniumo varžybose A. Bilertas su 25 tšk. buvo 17-as. Lietuvis skrečo lenktynes baigė 23-ias, tempo – 18-as, o eliminacijos – 12-as. Taškų lenktynėse A. Bilertas savo kraičio nepapildė. Nugalėjo britas Henry Hobbsas (126 tšk.), aplenkęs belgą Witsę Bertelsą (118) bei italą Jacopo Vendraminą (100).
Paskutinę čempionato dieną A. Bilertas eliminacijos lenktynių atrankos pirmajame važiavime liko 14-as ir į pagrindinį etapą nepateko.
