Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Dviratininko žūtis masinėje avarijoje: Ispanijoje stabdomos jaunimo lenktynės

2025-08-23 22:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 22:23

Šeštadienį vykęs antrasis „Vuelta Junior a la Ribera del Duero“ jaunimo plento dviračių lenktynių etapas Ispanijoje liko neužbaigtas dėl tragiško įvykio trasoje.

Žvakė | Organizatorių nuotr.

Šeštadienį vykęs antrasis „Vuelta Junior a la Ribera del Duero“ jaunimo plento dviračių lenktynių etapas Ispanijoje liko neužbaigtas dėl tragiško įvykio trasoje.

REKLAMA
0

Vienas svarbiausių jaunimo lenktynių Ispanijoje paženklino masinė avarija, kurios metu žuvo vienas iš dviratininkų. Ispanijos žiniasklaidos teigimu, sportininkui buvo 17-a metų, bet jo tapatybė nėra atskleidžiama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ispanų „Eurosport“ skelbia, kad iš pradžių lenktynės buvo sustabdytos dėl to, kad po masinės avarijos ėmė trūkti greitosios pagalbos automobilių. Tuo metu buvo tikimasi, kad etapą dar pavyks pratęsti. Visgi, po pusvalandžio atskriejo sukrečiančios žinios apie vieno iš sportininkų būklę, todėl organizatoriai pranešė, kad etapas nebebus atnaujintas.

REKLAMA
REKLAMA

Lenktynių organizatoriai išreiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems. Sekmadienį ryte lenktynių dalyviai susirinks tam, kad pagerbtų žuvusiojo atminimą.

REKLAMA

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų