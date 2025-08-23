Dviratininko žūtis masinėje avarijoje: Ispanijoje stabdomos jaunimo lenktynės

Vienas svarbiausių jaunimo lenktynių Ispanijoje paženklino masinė avarija, kurios metu žuvo vienas iš dviratininkų. Ispanijos žiniasklaidos teigimu, sportininkui buvo 17-a metų, bet jo tapatybė nėra atskleidžiama.
Ispanų „Eurosport“ skelbia, kad iš pradžių lenktynės buvo sustabdytos dėl to, kad po masinės avarijos ėmė trūkti greitosios pagalbos automobilių. Tuo metu buvo tikimasi, kad etapą dar pavyks pratęsti. Visgi, po pusvalandžio atskriejo sukrečiančios žinios apie vieno iš sportininkų būklę, todėl organizatoriai pranešė, kad etapas nebebus atnaujintas.
Lenktynių organizatoriai išreiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems. Sekmadienį ryte lenktynių dalyviai susirinks tam, kad pagerbtų žuvusiojo atminimą.
La @VueltaRibera suspende todas las actividades por el fallecimiento de un corredor.— Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero (@VueltaRibera) August 23, 2025
Enviamos todo nuestro cariño y apoyo a los familiares, amigos y compañeros del deportista.
Mañana, a las 10:30 h, nos reuniremos en la plaza de la Hispanidad de Aranda a rendirle homenaje pic.twitter.com/MSzo7QHY31
