Juodkalnija pripažino Šenguno vedamų turkų pranašumą

Pergalę turkams vedė Alperenas Šengunas – per 27 minutes jis surinko 26 taškus, atkovojo 11 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą bei surinko 34 naudingumo balus.
Cedi Osmanas pridėjo 19 taškų.
Turkija vertėsi be Shane’o Larkino.
Juodkalnijos ekipoje rezultatyviausias buvo Igoris Drobnjakas su 23 taškais ir 5 perdavimais.
Europos čempionate E. Atamano auklėtiniai A grupėje žais su Čekija, Serbija, Latvija, Estija ir Portugalija, o Juodkalnija B grupėje susikaus su Vokietija, Suomija, Didžiąja Britanija, Lietuva ir Švedija.
