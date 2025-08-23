Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Juodkalnija pripažino Šenguno vedamų turkų pranašumą

2025-08-23 22:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 22:21

Turkijos rinktinė pasirengimą Europos čempionatui užbaigė užtikrinta pergale – Stambule Ergino Atamano auklėtiniai 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21) įveikė Juodkalniją.

Alperenas Šengunas | Scanpix nuotr.

Turkijos rinktinė pasirengimą Europos čempionatui užbaigė užtikrinta pergale – Stambule Ergino Atamano auklėtiniai 96:85 (26:24, 21:25, 29:15, 20:21) įveikė Juodkalniją.

0

Pergalę turkams vedė Alperenas Šengunas – per 27 minutes jis surinko 26 taškus, atkovojo 11 ir perėmė 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą bei surinko 34 naudingumo balus.

Cedi Osmanas pridėjo 19 taškų.

Turkija vertėsi be Shane’o Larkino.

Juodkalnijos ekipoje rezultatyviausias buvo Igoris Drobnjakas su 23 taškais ir 5 perdavimais.

Europos čempionate E. Atamano auklėtiniai A grupėje žais su Čekija, Serbija, Latvija, Estija ir Portugalija, o Juodkalnija B grupėje susikaus su Vokietija, Suomija, Didžiąja Britanija, Lietuva ir Švedija.

