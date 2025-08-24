Vilniuje debesis prasklaidė „Velomaratonas“: triumfavo šeši dviratininkai

„Velomaratonas“ – tai ne tik varžybos dėl greičiausio rato ar aukščiausio rezultato. Tai renginys apie fizinės ištvermės ir emocinės sveikatos pusiausvyrą, apie bendrystės jausmą, kurio neįmanoma išmatuoti sekundėmis ar kilometrais. Jausmas, kurio nepaliksi už nugaros kirtęs finišo liniją – jis keliauja drauge dar ilgai po renginio.
Varžėsi ir žinomi veidai
Šiemet „Velomaratono“ trasoje buvo galima sutikti Vladą Jurkevičių – daugeliui jis žinomas ralio pilotas, tačiau mažai kas žino apie jo profesionalaus dviračių mėgėjo karjerą. Ramūnas Navardauskas, „Tour de France“ ir „Giro d'Italia“ lenktynių etapų nugalėtojas, daugkartinis Lietuvos čempionas, šiemet ambasadoriaus kėdę scenoje iškeitė į dviračio sėdynę. Pasak Ramūno, šiemet jis atvyko prasilėkti ir pabūti su bendruomene, o pergalę palieka jaunesniems. Algirdas Sysas paliko savo kostiumą namuose ir sėdo ant dviračio varžytis Sport 100 km važiavime ir net pelnė 3-ąją vietą V70 amžiaus grupėje.
Ne tik varžybos, bet ir tradicija
„Velomaratonas“ yra daugiau nei savaitgalio renginys, čia veiklos atranda kiekvienas šeimos narys – nuo mažiausių iki vyresniųjų. „Velomaratono“ miestelyje dalyvių laukė pramogos, edukacinės veiklos ir partnerių interakcijos. Pirmosios pagalbos palapinėje kaip ir kasmet buvo galimybė ne tik atsigaivinti vandeniu, bet ir išmokti pirmosios pagalbos įgūdžių.
Tradiciškai „Velomaratono“ metu startavo net 5 važiavimai: „Sport“ ir „Semi-Sport“, „uhealth mėgėjai“, „Wellkid vaikai“, „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“. Profesionalai ir patyrę dviratininkai išmėgino jėgas Sport ir Semi-Sport važiavimuose, 100 km ar 50 km distancijose. Dėl pergalės virė atkakli kova, laiminčiųjų pozicijos keitėsi paskutiniuose ratuose ir iki pat finišo kaitino žiūrovų širdis. Žiūrovai galėjo sekti lenkynes ne tik iš aikštės, bet ir prie puodelio kavos namuose stebėdami tiesioginę transliaciją „Velomaratono“ Facebook puslapyje.
Dviračių mėgėjai mynė 10 km, 20 km arba 30 km distancijose. Šventės mažiausieji turėjo progą išbandyti jėgas „Wellkid vaikų“ važiavime, kurio trasa driekėsi 2,4 km. Taip pat laukė ir „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“ važiavimas, leidęs pasimėgauti važiavimu ir mėgstantiems kitokio tipo ratukus.
Šešetukas, triumfavęs 16-ajame „Velomaratone“
Sport 100 km nugalėtojai vyrų grupėje:
1. Eimantas Gudiškis 2:17:43,31
2. Olivers Jekabs Skrapcis 2:17:43,63
3. Karlis Klismets 2:17:43,97
Sport 50 km nugalėtojos moterų grupėje:
1. Daiva Ragažinskienė 1:08:05,98
2. Skaistė Mikašauskaitė 1:13:22,08
3. Gabija Jonaitytė 1:16:15,68
Dviračių bendraminčiai „Velomaratone“ susitinka jau rugpjūčio 24 d. Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!