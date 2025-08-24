Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Mėgėjai

Vilniuje debesis prasklaidė „Velomaratonas“: triumfavo šeši dviratininkai

2025-08-24 16:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 16:04

Šį sekmadienį, rugpjūčio 24-ąją Vilniaus miesto centrą užplūdo dviračių profesionalai, entuziastai ir pozityvo pliūpsnis. 16-ąjį kartą didžiausioje Baltijos šalyse dviračių fiestoje jėgas išbandė beveik 10 tūkstančių dalyvių. Profesionalai, vaikai, mėgėjai, riedėjo ne tik dviračiais, bet ir paspirtukais, riedlentėmis ir riedučiais. Šiemet varžybose užsiregistravo rekordinis kiekis sportininkų. Vyrų grupėje kova dėl titulo virė iki paskutinės sekundės, moterų grupėje – staigmenų mažiau.

Elvio Žaldario nuotr. | Organizatorių nuotr.

Šį sekmadienį, rugpjūčio 24-ąją Vilniaus miesto centrą užplūdo dviračių profesionalai, entuziastai ir pozityvo pliūpsnis. 16-ąjį kartą didžiausioje Baltijos šalyse dviračių fiestoje jėgas išbandė beveik 10 tūkstančių dalyvių. Profesionalai, vaikai, mėgėjai, riedėjo ne tik dviračiais, bet ir paspirtukais, riedlentėmis ir riedučiais. Šiemet varžybose užsiregistravo rekordinis kiekis sportininkų. Vyrų grupėje kova dėl titulo virė iki paskutinės sekundės, moterų grupėje – staigmenų mažiau.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Velomaratonas“ – tai ne tik varžybos dėl greičiausio rato ar aukščiausio rezultato. Tai renginys apie fizinės ištvermės ir emocinės sveikatos pusiausvyrą, apie bendrystės jausmą, kurio neįmanoma išmatuoti sekundėmis ar kilometrais. Jausmas, kurio nepaliksi už nugaros kirtęs finišo liniją – jis keliauja drauge dar ilgai po renginio.

REKLAMA
REKLAMA

Varžėsi ir žinomi veidai

Šiemet „Velomaratono“ trasoje buvo galima sutikti Vladą Jurkevičių – daugeliui jis žinomas ralio pilotas, tačiau mažai kas žino apie jo profesionalaus dviračių mėgėjo karjerą. Ramūnas Navardauskas, „Tour de France“ ir „Giro d'Italia“ lenktynių etapų nugalėtojas, daugkartinis Lietuvos čempionas, šiemet ambasadoriaus kėdę scenoje iškeitė į dviračio sėdynę. Pasak Ramūno, šiemet jis atvyko prasilėkti ir pabūti su bendruomene, o pergalę palieka jaunesniems. Algirdas Sysas paliko savo kostiumą namuose ir sėdo ant dviračio varžytis Sport 100 km važiavime ir net pelnė 3-ąją vietą V70 amžiaus grupėje.

REKLAMA

Ne tik varžybos, bet ir tradicija

„Velomaratonas“ yra daugiau nei savaitgalio renginys, čia veiklos atranda kiekvienas šeimos narys – nuo mažiausių iki vyresniųjų. „Velomaratono“ miestelyje dalyvių laukė pramogos, edukacinės veiklos ir partnerių interakcijos. Pirmosios pagalbos palapinėje kaip ir kasmet buvo galimybė ne tik atsigaivinti vandeniu, bet ir išmokti pirmosios pagalbos įgūdžių.

REKLAMA
REKLAMA

Tradiciškai „Velomaratono“ metu startavo net 5 važiavimai: „Sport“ ir „Semi-Sport“, „uhealth mėgėjai“, „Wellkid vaikai“, „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“. Profesionalai ir patyrę dviratininkai išmėgino jėgas Sport ir Semi-Sport važiavimuose, 100 km ar 50 km distancijose. Dėl pergalės virė atkakli kova, laiminčiųjų pozicijos keitėsi paskutiniuose ratuose ir iki pat finišo kaitino žiūrovų širdis. Žiūrovai galėjo sekti lenkynes ne tik iš aikštės, bet ir prie puodelio kavos namuose stebėdami tiesioginę transliaciją „Velomaratono“ Facebook puslapyje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dviračių mėgėjai mynė 10 km, 20 km arba 30 km distancijose. Šventės mažiausieji turėjo progą išbandyti jėgas „Wellkid vaikų“ važiavime, kurio trasa driekėsi 2,4 km. Taip pat laukė ir „Riedučių, paspirtukų, riedlenčių“ važiavimas, leidęs pasimėgauti važiavimu ir mėgstantiems kitokio tipo ratukus.

REKLAMA

Šešetukas, triumfavęs 16-ajame „Velomaratone“

Sport 100 km nugalėtojai vyrų grupėje:

1. Eimantas Gudiškis 2:17:43,31

2. Olivers Jekabs Skrapcis 2:17:43,63

3. Karlis Klismets 2:17:43,97

Sport 50 km nugalėtojos moterų grupėje:

1. Daiva Ragažinskienė 1:08:05,98

2. Skaistė Mikašauskaitė 1:13:22,08

3. Gabija Jonaitytė 1:16:15,68

Dviračių bendraminčiai „Velomaratone“ susitinka jau rugpjūčio 24 d. Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų