Baltijos šalių paplūdimio sprinto irklavimo čempionate – ekstremalios sąlygos ir lietuvių triumfas

Jaunių (iki 19 metų) vienviečių ir dviviečių irklavimo valčių klasių plaukimai buvo atšaukti, organizatoriams nusprendus laikytis griežtų saugumo rekomendacijų.
Vis dėlto aprimus oro sąlygoms suaugusiųjų grupės varžybos įvyko – prie starto linijos stojo 8 moterys ir 16 vyrų vienviečių valčių kategorijoje bei 13 dviviečių įgulų.
Lietuvos sportininkai dominavo visose rungtyse ir tapo čempionais, o prizines vietas taip pat iškovojo Egipto, Suomijos ir Estijos atstovai.
Vienviečių valčių čempionų titulus apgynė perspektyviausi Lietuvos paplūdimio sprinto irkluotojai Raminta Morkūnaitė ir Žygimantas Gališanskis. Sidabrą pelnė suomė Eeva Karppinen ir estas Robin Hunt, o bronzos medaliai atiteko estei Liisa-Marie Laane bei Domantui Riaubai.
Paklausta, kaip vertina šią ekstremaliomis sąlygomis vykusią patirtį, čempionė Raminta Morkūnaitė sakė: „Jūra – pašėlusi, stengiausi susitapatinti su ja ir irgi būti pašėlusia, bandžiau susitvarkyti su bangomis. Gali keistai nuskambėti, tačiau viduje kalbėjausi su jūra. Kai prasideda grįžimas link kranto, pasijaučia tuštuma – tik aš ir jūra, daugiau nieko. Aš pirmą kartą ant tokių bangų, per treniruotes visada saugodavausi, bet atėjo varžybos ir lemtis parodė, kad turiu išbandyti ir tokią jūrą.“
Sportininkė pridūrė, kad šis čempionatas suteikė svarbios patirties: „Išmokau skaityti bangas ir daugiau atsipalaiduoti, išlaikyti šaltą protą ir kontroliuoti situaciją. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savimi, lauksiu kitų metų.“
Dviviečių valčių rungtyje čempionų titulą taip pat apgynė Dominykas Jančionis ir Martyna Kazlauskaitė. Vicečempionais tapo suomiai Joel Naukkarinen ir Eeva Karppinen, o trečioji vieta atiteko egiptiečiams Ahmedui Hozainui ir Maryam Abdullatif.
Sporto renginį dalinai finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė pagal kūno kultūros ir sporto plėtros programos priemonę „Prestižinių, tarptautinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas”.
