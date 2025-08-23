Paaiškėjo, kokio dydžio premijos atiteks Universiadoje medalius laimėjusiems lietuviams

Bendroje medalius iškovojusių valstybių įskaitoje Lietuva tarp 113 žaidynėse dalyvavusių šalių užėmė 19-tą vietą. Prieš du metus vykusiose FISU Pasaulio vasaros universitetų žaidynėse Kinijos mieste Čengdu Lietuvos sportininkai iškovojo 6 aukso, 4 sidabro ir 2 bronzos medalius.
Šių metų žaidynės buvo pirmos kuomet buvo atsisakyta sportininkų kaimelio koncepcijos ir žaidynės organizuotos šešiuose miestuose.
„Sporto šakos buvo išskirstytos dideliu atstumu. Plaukimo rinktinė varžėsi Berlyne, visos kitos sporto šakos pusės valandos atstumu vyko aplink Eseno miestą, o tvarkaraštis buvo sudėliotas taip, kad vieni sportininkai atvykdavo, kiti išvykdavo, tai tokio bendrumo jausmo labai trūko, ką turėdavom ankstesnėse žaidynėse,- pasakojo Lietuvos studentų sporto asociacijos prezidentė I. Čelkienė. - Ankščiau sportininkai palaikydavo kitų sporto šakų atstovus, dabar tai padaryti buvo sudėtinga. Mums buvo logistinių iššūkių, nes akreditacijos centras buvo įsikūręs oro uoste, bet kas liečia sportinę dalį, organizatoriai viską sustygavę iki mažiausių smulkmenų ir kiekvienas sportininkas tikrai pajuto kokio aukšto lygio tai renginys.“
Pirmą kartą žaidynių istorijoje trijulių krepšinis buvo įtrauktas į programą ir Lietuvos krepšininkai įsirašė į istoriją. Vytauto Didžiojo universiteto krepšininkų atstovaujama Lietuvos studentų trijulių rinktinė tapo pirmaisiais šios sporto šakos čempionais žaidynių istorijoje.
„Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mūsų šalies sportininkai atidavė visas jėgas ir Lietuvos sportininkai lipo ant apdovanojimų pakylos. Apdovanojimų metu kylanti Lietuvos trispalvė kaskart sukelia nepakartojamus jausmus, - kalbėjo I. Čelkienė. - Pirmi medaliai, kuriuos iškovojo lietuviai žaidynėse, buvo auksiniai trijulių krepšinyje ir jie įeis į istoriją ilgam. Pirmą kartą ši sporto šaka įtraukta į žaidynių programą, o sekančiose dvejose žaidynėse šios sporto šakos nebus, tai VDU krepšininkai nenukarūnuotais čempionais pabus ilgai. Taip pat ko vertas Lietuvos irkluotojų pasirodymas, kai atvykusios 5 įgulos iškovojo 4 medalių komplektus, o apie atiduotas jėgas dėl rezultato pasako faktas, kad vienas irkluotojas dėl išsikrovimo kanale net negalėjo dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje. Visi sportininkai atidavė visas jėgas atstovaudami savo šalį ir universitetą ir mes esam jiems be galo dėkingi.“
Pasibaigus žaidynėms paaiškėjo kokios premijos atiteks medalius iškovojusiems sportininkams.
3x3 vyrų krepšinio rinktinė, kurią sudaro Vytauto Didžiojo universiteto studentai: Gabrielius Čelka, Titas Januševičius, Rokas Jocys, Augustinas Mikštas gaus po 5366 eurus.
Moterų pavienių dviviečių (W2-) valčių klasėje nugalėjusios Ugnės Juzėnaitės (Kauno kolegija) ir Kamilės Kralikaitės (University of Syracuse, JAV) ir vyrų pavienių dviviečių (M2-) valčių klasės Lietuvos sporto universiteto absolventų Dovydo ir Domanto Stankūnų įgulos pasidalins po 16100 eurų.
Bronzos medalius iškovoję plaukikas Jokūbas Keblys (University of Florida, JAV) ) (50 m laisvuoju stiliumi) ir irkluotojas Arnedas Kelmelis (vienviečių valčių klasėje) gaus po 5390 eurus.
Vyrų krepšinio komanda: Jonas Sirtautas (University of Wyoming, JAV), Gytis Nemeikša (University of Hawaiʻi System, JAV), Matas Repšys (Vytauto Didžiojo universitetas), Matas Mačijauskas (Vilniaus universitetas), Armandas Plintauskas (Merrimack College, JAV), Kristupas Keinys (Uiversity of Pacific, JAV) , Dominykas Stenionis (Vytauto Didžiojo universitetas), Mintautas Mockus (University of the Incarnate Word Cardinals, JAV), Nojus Kulieša (Vilniaus universitetas), Modestas Kancleris (University of Illinois Chicago, JAV), Gediminas Leščiauskas (Klaipėdos universitetas), Martynas Sabaliauskas (University of Calgary, Kanada) gaus po 3885 eurus.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 50% dydžio premija nuo sportininko gautos premijos dydžio atitenka sportininko treneriams.
Mix4 valčių klasėje bronzos medalius iškovoję Rokas Jakubauskas (Vytauto Didžiojo universitetas), Justas Kuskevičius (Florida Institute of Technology, JAV), Ugnė Šakickaitė (Vytauto Didžiojo universitetas) ir Agnė Kubaitytė (Southern Methodist University, JAV) liko be premijos nes skirstant premijas atsižvelgiama ar tai yra Olimpinė sporto rungtis (Mix4 tokia nėra). Taip pat turi būti minimalus dalyvausių šalių skaičius, kuris yra 16 (Mix4 valčių klasėje dalyvavo 13 šalių atstovai).
Programa bendrai finansuojama iš Olimpinio, paralimpinio, intelekto negalios ir studentų sporto judėjimams vadovaujančių NVO lėšų, kurias administruoja Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
2027 m. FISU Pasaulio vasaros universitetų žaidynės vyks rugpjūčio 1-12 d. Pietų Korėjoje.
