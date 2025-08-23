Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato favoritai Vilniuje įveikė pirmuosius varžovus

Moterų turnyre pergalingai startavo olimpietės ir pastarųjų dviejų Lietuvos čempionatų nugalėtojos Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos A grupės finale 2-0 (21:7, 21:11) nugalėjo Agnę Šaparauskaitę ir Margaritą Savostenok.
Kaip grupės nugalėtojos, M. Paulikienė ir A. Raupelytė iškart pateko į ketvirtfinalį, kuriame sekmadienį ryte susitiks su Guoda Bruzgaite ir Livija Vilkelytė. Pastarosios pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 2-1 (14:21, 21:18, 15:9) palaužė Karoliną Skilinskienę ir Eveliną Matiukaitę.
B grupės nugalėtojomis tapo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jos dėl vietos pusfinalyje žais su jau minėtomis A. Šaparauskaite ir M. Savostenok, kurios 2-0 (21:17, 21:12) pranoko Mėja Motiekaitytę ir Elzę Motiekaitytę.
C grupėje abejas rungtynes laimėjo ir tiesiai į ketvirtfinalį žengė Rugilė Grudzinskaitė ir Urtė Andriukaitytė. Jų varžovėmis tapo Dominyka Naudužaitė ir Jovita Bukantytė, kurios pirmajame atkrintamųjų rate 2-0 (21:11, 21:17) nepaliko vilčių Gabrielei Lebedenko ir Julijai Smilgaitei.
D grupėje triumfavo Lietuvos paplūdimio tinklinio rinktinei atstovavusios Skalvė Križanauskaitė ir Ariana Rudkovskaja. Ketvirtfinalyje jos žais su Migle Šidlauskaite ir Rusne Rutkauskaite, kurios 2-0 (21:5, 21:15) įveikė Violetą Franckevič ir Korneliją Sabeckaitę.
Vyrų varžybose taip pat dominuoja favoritai. A grupės nugalėtojais tapo Karolis Palubinskas ir Arnas Rumševičius, B – Audrius Knašas ir Povilas Piešina, C – čempionų titulą ginantys Artūras Vasiljevas ir Robertas Juchnevičius, D – Danielius Čumakas ir Povilas Varpiotas.
Vakarop trys iš keturių šių duetų sėkmingai įveikė antrojo atkrintamųjų varžybų etapo barjerus.
K. Palubinskas ir A. Rumševičius 2-0 (21:9, 22:20) nugalėjo Kristupą Kancevičių ir Danielių Šumeiką, A. Knašas ir P. Piešina 2-0 (21:17, 21:9) pranoko Jokūbą Lošį ir Joną Grikšą, A. Vasiljevas ir R. Juchnevičius 2-0 (21:18, 21:16) įrodė pranašumą prieš Arną Pileckį ir Edvardą Jašinską, o D. Čumakas ir P. Varpiotas po dramatiškos kovos 1-2 (27:25, 13:21, 15:17) nusileido Mantui Donėlai ir Sauliui Vilkeliui.
Likusiuose mačuose Gilbertas Kerpė ir Aurimas Mazūras 2-1 (17:21, 21:15, 15:12) palaužė Redą Mastebrockį ir Justiną Abramaitį, o Tomas Vyšniauskas su Aurimu Balkausku po dar vienos dramos 2-1 (16:21, 21:16, 15:12) įveikė Tomą Staševičių ir Artūrą Vincėlovičių.
D. Čumakas ir P. Varpiotas bei R. Mastebrockis su J. Abramaičiu dėl geriausio taškų santykio taip pat pateko į ketvirtfinalį.
Ketvirtfinalyje sekmadienį nuo 10.20 val. K. Palubinskas ir A. Rumševičius žais su D. Čumaku ir P. Varpiotu, T. Vyšniauskas su A. Balkausku – su G. Kerpe ir A. Mazūru, A. Knašas ir P. Piešina – su M. Donėla ir S. Vilkeliu, o A. Vasiljevas ir R. Juchnevičius – su R. Mastebrockiu bei J. Abramaičiu.
Iš viso Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionate startavo 14 moterų ir 31 vyrų komanda.
Sekmadienį atkrintamosios varžybos aikštyne prie Baltojo tilto prasidės 9 val. Moterų finalas numatomas 16.10 val., vyrų – 17.00 val.
