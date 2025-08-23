Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionato favoritai Vilniuje įveikė pirmuosius varžovus

2025-08-23 21:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 21:04

Šeštadienį Vilniuje, aikštyne prie Baltojo tilto, įsibėgėjo Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionatas. Turnyro favoritai staigmenų pirmuosiuose savo mačuose išvengė ir sekmadienį tęs kovą dėl medalių lemiamose atkrintamosiose kovose.

Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionatas | Modesto Gailiūno nuotr.

Šeštadienį Vilniuje, aikštyne prie Baltojo tilto, įsibėgėjo Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionatas. Turnyro favoritai staigmenų pirmuosiuose savo mačuose išvengė ir sekmadienį tęs kovą dėl medalių lemiamose atkrintamosiose kovose.

0

Moterų turnyre pergalingai startavo olimpietės ir pastarųjų dviejų Lietuvos čempionatų nugalėtojos Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos A grupės finale 2-0 (21:7, 21:11) nugalėjo Agnę Šaparauskaitę ir Margaritą Savostenok.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip grupės nugalėtojos, M. Paulikienė ir A. Raupelytė iškart pateko į ketvirtfinalį, kuriame sekmadienį ryte susitiks su Guoda Bruzgaite ir Livija Vilkelytė. Pastarosios pirmajame atkrintamųjų varžybų rate 2-1 (14:21, 21:18, 15:9) palaužė Karoliną Skilinskienę ir Eveliną Matiukaitę.

B grupės nugalėtojomis tapo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė. Jos dėl vietos pusfinalyje žais su jau minėtomis A. Šaparauskaite ir M. Savostenok, kurios 2-0 (21:17, 21:12) pranoko Mėja Motiekaitytę ir Elzę Motiekaitytę.

C grupėje abejas rungtynes laimėjo ir tiesiai į ketvirtfinalį žengė Rugilė Grudzinskaitė ir Urtė Andriukaitytė. Jų varžovėmis tapo Dominyka Naudužaitė ir Jovita Bukantytė, kurios pirmajame atkrintamųjų rate 2-0 (21:11, 21:17) nepaliko vilčių Gabrielei Lebedenko ir Julijai Smilgaitei.

D grupėje triumfavo Lietuvos paplūdimio tinklinio rinktinei atstovavusios Skalvė Križanauskaitė ir Ariana Rudkovskaja. Ketvirtfinalyje jos žais su Migle Šidlauskaite ir Rusne Rutkauskaite, kurios 2-0 (21:5, 21:15) įveikė Violetą Franckevič ir Korneliją Sabeckaitę.

Vyrų varžybose taip pat dominuoja favoritai. A grupės nugalėtojais tapo Karolis Palubinskas ir Arnas Rumševičius, B – Audrius Knašas ir Povilas Piešina, C – čempionų titulą ginantys Artūras Vasiljevas ir Robertas Juchnevičius, D – Danielius Čumakas ir Povilas Varpiotas.

Vakarop trys iš keturių šių duetų sėkmingai įveikė antrojo atkrintamųjų varžybų etapo barjerus.

K. Palubinskas ir A. Rumševičius 2-0 (21:9, 22:20) nugalėjo Kristupą Kancevičių ir Danielių Šumeiką, A. Knašas ir P. Piešina 2-0 (21:17, 21:9) pranoko Jokūbą Lošį ir Joną Grikšą, A. Vasiljevas ir R. Juchnevičius 2-0 (21:18, 21:16) įrodė pranašumą prieš Arną Pileckį ir Edvardą Jašinską, o D. Čumakas ir P. Varpiotas po dramatiškos kovos 1-2 (27:25, 13:21, 15:17) nusileido Mantui Donėlai ir Sauliui Vilkeliui.

Likusiuose mačuose Gilbertas Kerpė ir Aurimas Mazūras 2-1 (17:21, 21:15, 15:12) palaužė Redą Mastebrockį ir Justiną Abramaitį, o Tomas Vyšniauskas su Aurimu Balkausku po dar vienos dramos 2-1 (16:21, 21:16, 15:12) įveikė Tomą Staševičių ir Artūrą Vincėlovičių.

D. Čumakas ir P. Varpiotas bei R. Mastebrockis su J. Abramaičiu dėl geriausio taškų santykio taip pat pateko į ketvirtfinalį.

Ketvirtfinalyje sekmadienį nuo 10.20 val. K. Palubinskas ir A. Rumševičius žais su D. Čumaku ir P. Varpiotu, T. Vyšniauskas su A. Balkausku – su G. Kerpe ir A. Mazūru, A. Knašas ir P. Piešina – su M. Donėla ir S. Vilkeliu, o A. Vasiljevas ir R. Juchnevičius – su R. Mastebrockiu bei J. Abramaičiu.

Iš viso Lietuvos paplūdimio tinklinio čempionate startavo 14 moterų ir 31 vyrų komanda.

Sekmadienį atkrintamosios varžybos aikštyne prie Baltojo tilto prasidės 9 val. Moterų finalas numatomas 16.10 val., vyrų – 17.00 val.

