Porzingis neatmeta galimybės žaisti Europoje

Joje varžysis tokios pajėgios komandos kaip Serbija, Ispanija, Prancūzija, Slovėnija, Turkija, Vokietija ir Graikija.
„Konkurencija bus beprotiška. Mes esame maža šalis, bet pastaruoju metu pasiekėme gerų rezultatų ir šiemet norime padaryti didžiulę staigmeną“, – sakė jis.
Krepšininkas užsiminė ir apie savo ateitį Europoje: „Visada turėjau mintį, kad galbūt karjeros pabaigoje rungtyniausiu Europoje… Man nėra geresnės vietos gyventi nei Europa.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!