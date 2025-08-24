Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Porzingis neatmeta galimybės žaisti Europoje

2025-08-24 15:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 15:16

Latvijos rinktinės lyderis Kristapas Porzingisartėjant Europos čempionatui pripažino, kad jo komandos laukia itin sunki kova A grupėje.

Kristapas Porzingis | Organizatorių nuotr.

0

Joje varžysis tokios pajėgios komandos kaip Serbija, Ispanija, Prancūzija, Slovėnija, Turkija, Vokietija ir Graikija.

„Konkurencija bus beprotiška. Mes esame maža šalis, bet pastaruoju metu pasiekėme gerų rezultatų ir šiemet norime padaryti didžiulę staigmeną“, – sakė jis.

Krepšininkas užsiminė ir apie savo ateitį Europoje: „Visada turėjau mintį, kad galbūt karjeros pabaigoje rungtyniausiu Europoje… Man nėra geresnės vietos gyventi nei Europa.“  

