Pasibaigusiame pasaulio čempionate lietuvių irkluojamos dvivietės užėmė šeštą vietą

Po nepriklausomybės atkūrimo pasaulio čempionatuose net 27 medalius – 9 aukso, 7 sidabro ir 11 bronzos iškovoję Lietuvos baidarių ir kanojų irkluotojai – šįkart liko be apdovanojimų.
Paskutinę čempionato dieną finaluose startavo dvi Lietuvos įgulos.
Dviviečių baidarių 500 m distancijoje šeštą vietą iškovojo Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas. Lietuvos atstovai nuotolį įveikė per 1 min. 30,5 sek. Įpusėjus distancijai lietuviai buvo aštunti, bet finiše jiems pavyko pagerinti poziciją.
Čempionams pralaimėta 2,22 sek., o nuo prizininkų pakylos skyrė 1,56 sek. Iš viso šioje rungtyje dalyvavo 40 dviviečių.
Pasaulio čempionais tapo vengrai, sidabrą laimėjo portugalai, bronzą vokiečiai. Už prizininkų borto liko neutraliu statusu dalyvavę baltarusiai, penktą vietą užėmė australai. Lietuviai finale aplenkė italus, ispanus ir paskutinę vietą užėmusius rusus, startavusius po neutralia vėliava.
„Jeigu pažiūrėsime iš šono, man atsiribojant kaip dalyviui, tai yra pasaulio elitas. Jeigu vertinu užimtą šeštą vietą pats, tai yra neblogai, turint omeny, jog buvo šiek tiek ir iššūkių sezono metu. Kadangi esam užėmę aukštesnių vietų, tai esam tokioj kaip skaistykloje – nei ten, nei ten. Rezultatas neblogas, bet tikime, kad galime geriau. Ko šiandien pritrūko iki geresnio rezultato, tai dar vertinsim“, – sakė M. Maldonis, kartu su A. Olijniku 2022 m. tapę pasaulio vicečempionais.
Pasaulio čempionate šeštą vietą iškovojo ir Lietuvos dvivietė kanoja, kurią irkluoja Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. 500 m distanciją lietuviai įveikė per 1 min. 41,6 sek. ir šeštą vietą pasidalijo su tokį patį laiką užfiksavusiais italais.
Įpusėjus distancijai H. Žustautas ir V. Korobovas buvo paskutiniai devinti, bet antroje finalo dalyje jiems pavyko pralenkti baltarusių ir vokiečių dvivietes bei pasivyti italus. Nuo čempionų lietuviai atsiliko 1,97 sek., o nuo apdovanojimų pakylos skyrė 0,86 sek.
Pirmoje vietoje finišavo neutralūs sportininkai rusai, sidabrą laimėjo kinai, bronzą vengrai. Lietuvius taip pat pralenkė Brazilijos ir Ispanijos dvivietės. Iš viso dviviečių kanojų 500 m rungtyje dalyvavo 25 valtys.
„Įvykdėme šio sezono tikslą. Dar prieš sezoną sakiau, kad reikia būti Europos čempionato trejetuke arba pasaulio čempionato šešetuke, kad užsitikrintume stipendijas ketveriems metams ir galėtume ramiai sportuoti iki olimpinių žaidynių ir nereiktų galvoti apie finansus ar papildomus darbus. Tai padarėme ir grįžome į geriausiųjų pasaulio šešetuką po 3-4 metų pertraukos. Šis sezonas yra vienas geresnių, nes pasaulio taurės varžybų etape buvome ketvirti, Europos čempionate penkti, pasaulio čempionate šešti. Stabilūs rezultatai išsilaikė visą sezoną ir priartėjome prie lyderių. Tobulėjam“, – sezoną apibendrino H. Žustautas.
Vienviečių baidarių 500 m distancijos C finale startavo Simonas Maldonis. Nuotolį per 1 min. 44,98 sek. įveikęs lietuvis finišavo trečias.
Galutinėje čempionato rikiuotėje S. Maldonis užėmė 21 vietą tarp 46 dalyvių.
Iš viso pasaulio čempionate dalyvavo septynios lietuvių įgulos. Keturios iš jų pateko į finalą tarp devynių geriausiųjų.
Šeštadienį vykusiuose finaluose S. Maldonis, Viktoras Čaplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja iškovojo penktą vietą keturviečių baidarių 500 m rungtyje, kurioje iš viso dalyvavo 27 rinktinės. A. Seja taip pat finišavo penktas vienviečių baidarių 200 m distancijoje, kurioje iš viso varžėsi 36 dalyviai.
Pasaulio čempionato komandinės įskaitos nugalėtojais užtikrintai tapo Vengrijos baidarių ir kanojų irkluotojai. Vengrai iškovojo 13 medalių – 7 aukso, po 3 sidabro ir bronzos. Antrą vietą užėmė neutralūs sportininkai su 12 medalių. Trečioje vietoje britai su 9 medaliais – 4 aukso, 1 sidabro ir 4 bronzos. Ketvirti liko ukrainiečiai su 5 apdovanojimais – 4 aukso ir 1 sidabro. Iš viso pasaulio čempionate medalius iškovojo 25-ių valstybių atstovai.
