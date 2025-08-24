Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Lietuvos meninės gimnastikos komanda pasaulio čempionate Rio de Žaneire užėmė 22-ą vietą

2025-08-24 13:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 13:29

Meninės gimnastikos pasaulio čempionate Rio de Žaneire (Brazilija) pasirodė Lietuvos grupinių pratimų komanda – Diana Artiomova, Ugnė Madzajūtė, Roberta Ranonytė, Patrycja Slotvinska, Vilė Sperskaitė, Neda Vaivadaitė – daugiakovėje užimta 22 vieta.

FIG nuotr. | Organizatorių nuotr.

Meninės gimnastikos pasaulio čempionate Rio de Žaneire (Brazilija) pasirodė Lietuvos grupinių pratimų komanda – Diana Artiomova, Ugnė Madzajūtė, Roberta Ranonytė, Patrycja Slotvinska, Vilė Sperskaitė, Neda Vaivadaitė – daugiakovėje užimta 22 vieta.

Lietuvės iš viso surinko 40.800 balo. Pratimuose su 5 kaspinais Lietuvos rinktinė buvo 21-a (19.400), su 3 kamuoliais ir 2 lankais – 23-ia (21.400).

Čempionėmis tapo Japonijos gimnastės (55.550), sidabras atiteko Brazilijos komandai (55.250), bronza – Ispanijos rinktinei (54.750). Japonės geriausiai atliko pratimus su 3 kamuoliais ir 2 lankais, o pratimuose su 5 kaspinais aukščiausią įvertinimą gavo bulgarės. Tiesa, bulgarėms kur kas prasčiau sekėsi antroji rungtis, todėl bendroje įskaitoje jos tebuvo 6-as.

Čempionate dalyvavo 36 komandos.

