Lietuvos meninės gimnastikos komanda pasaulio čempionate Rio de Žaneire užėmė 22-ą vietą

Lietuvės iš viso surinko 40.800 balo. Pratimuose su 5 kaspinais Lietuvos rinktinė buvo 21-a (19.400), su 3 kamuoliais ir 2 lankais – 23-ia (21.400).
Čempionėmis tapo Japonijos gimnastės (55.550), sidabras atiteko Brazilijos komandai (55.250), bronza – Ispanijos rinktinei (54.750). Japonės geriausiai atliko pratimus su 3 kamuoliais ir 2 lankais, o pratimuose su 5 kaspinais aukščiausią įvertinimą gavo bulgarės. Tiesa, bulgarėms kur kas prasčiau sekėsi antroji rungtis, todėl bendroje įskaitoje jos tebuvo 6-as.
Čempionate dalyvavo 36 komandos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!