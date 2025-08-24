„Ilgoji pertrauka“: serialas „Dvyliktukas“, skandalas Latvijoje ir prognozė Lietuvai

Viešoje dalyje kalbėta buvo apie Lietuvos rinktinės dvyliktuką, pasirengimo etapą ir kaip komanda atrodys Europos pirmenybėse. Taip pat paliesti perėjimai Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubuose, pateiktos asmeninės įžvalgos apie būsimas pirmenybės pro skirtingus kampus bei aptartas skandalas Latvijos krepšinio federacijoje dėl galimo lėšų švaistymo.
Rėmėjams skirtoje dalyje – Europos čempionato gidas, aptariant visas rinktines: autsaideriai, favoritai, tamsieji arkliukai, įdomiausi žaidėjai bei laukiantys nusivylimai.
00:00 – EČ ar Eurolyga?
04:50 – gera nuotaika Alytuje
07:00 – pagaliau išrinktas dvyliktukas
22:32 – problemas parodę turkai
26:49 – kaip atrodys rotacijos čempionate
35:10 – prognozė Lietuvai
38:05 – skandalas Latvijoje
45:30 – kas taps nusivylimu
48:29 – koks podiumas
50:00 – tamsusis arkliukas
52:00 – įdomiausia komanda stebėti
53:40 – asmeniškai įdomiausias žaidėjas
55:30 – „Šiaulių“ papildymas ir atsisveikinimas
1:00:05 – rekomendacijos jums
Rėmėjų dalyje kalbėta:
