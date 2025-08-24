Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: serialas „Dvyliktukas“, skandalas Latvijoje ir prognozė Lietuvai

2025-08-24 18:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 18:00

Šį sekmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį sekmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

REKLAMA
0

Viešoje dalyje kalbėta buvo apie Lietuvos rinktinės dvyliktuką, pasirengimo etapą ir kaip komanda atrodys Europos pirmenybėse. Taip pat paliesti perėjimai Lietuvos krepšinio lygos (LKL) klubuose, pateiktos asmeninės įžvalgos apie būsimas pirmenybės pro skirtingus kampus bei aptartas skandalas Latvijos krepšinio federacijoje dėl galimo lėšų švaistymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rėmėjams skirtoje dalyje – Europos čempionato gidas, aptariant visas rinktines: autsaideriai, favoritai, tamsieji arkliukai, įdomiausi žaidėjai bei laukiantys nusivylimai.

REKLAMA
REKLAMA

NORĖDAMI MATYTI VISĄ PODKASTĄ SPAUSKITE ČIA

00:00 – EČ ar Eurolyga?

04:50 – gera nuotaika Alytuje

07:00 – pagaliau išrinktas dvyliktukas

22:32 – problemas parodę turkai

26:49 – kaip atrodys rotacijos čempionate

35:10 – prognozė Lietuvai

38:05 – skandalas Latvijoje

45:30 – kas taps nusivylimu

48:29 – koks podiumas

50:00 – tamsusis arkliukas

52:00 – įdomiausia komanda stebėti

53:40 – asmeniškai įdomiausias žaidėjas

55:30 – „Šiaulių“ papildymas ir atsisveikinimas

1:00:05 – rekomendacijos jums

Rėmėjų dalyje kalbėta:

1:05:51 – Europos čempionato gidas, aptariant visas rinktines: autsaideriai, favoritai, tamsieji arkliukai, įdomiausi žaidėjai bei laukiantys nusivylimai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų