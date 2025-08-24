Tajus Juška iškovojo bronzą pasaulio jaunimo plaukimo čempionate

Kaunietis 100 m laisvu stiliumi finale nuplaukė per 48,72 sek. ir pasipuošė bronzos medaliu. Pirmąją vietą iškovojo italas Carlosas D’Ambrosio (47,88 sek.), o sidabro medalį pelnė Jungtinių Amerikos Valstijų sportininkas Jacobas Millsas (48,22 sek.).
Kaunietis šiame pasaulio jaunimo čempionate taip pat iškovojo ir aukso medalį – 100 m peteliške rungtyje.
Iš viso Lietuvos jaunimo rinktinės sportininkai šių metų pasaulio jaunimo čempionate pelnė 4 medalius.
„Buvo tikrai sunku. Tikėjausi žymiai geresnio laiko. Pusfinalyje pridarius klaidų, laikas beveik nepasikeitė nuo dabar, nors atrodo, kad finale plaukiau užtikrinčiau. Reikia aptarti su treneriu ir žiūrėti, kas buvo blogai“, – po finalo sakė Tajus.
Finalo plaukimas:
OROOOO per Carlos D'Ambrosio, nuovo campione del mondo junior dei 100sl e bis dopo il titolo mondiale junior sui 200sl pic.twitter.com/FI6GLPyC5m— Tintintin (@t1nt1nt1) August 24, 2025
Finalo rezultatai:
