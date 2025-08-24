Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Tajus Juška iškovojo bronzą pasaulio jaunimo plaukimo čempionate

2025-08-24 18:27 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-24 18:27

Paskutinę pasaulio jaunimo čempionato Otopenyje (Rumunija) dieną Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Tajus Juška.

Tajus Juška | Dariaus Kibirkščio nuotr.

Paskutinę pasaulio jaunimo čempionato Otopenyje (Rumunija) dieną Lietuvos rinktinės medalių kraitį papildė Tajus Juška.

REKLAMA
0

Kaunietis 100 m laisvu stiliumi finale nuplaukė per 48,72 sek. ir pasipuošė bronzos medaliu. Pirmąją vietą iškovojo italas Carlosas D’Ambrosio (47,88 sek.), o sidabro medalį pelnė Jungtinių Amerikos Valstijų sportininkas Jacobas Millsas (48,22 sek.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaunietis šiame pasaulio jaunimo čempionate taip pat iškovojo ir aukso medalį – 100 m peteliške rungtyje.

REKLAMA
REKLAMA

Iš viso Lietuvos jaunimo rinktinės sportininkai šių metų pasaulio jaunimo čempionate pelnė 4 medalius.

REKLAMA

„Buvo tikrai sunku. Tikėjausi žymiai geresnio laiko. Pusfinalyje pridarius klaidų, laikas beveik nepasikeitė nuo dabar, nors atrodo, kad finale plaukiau užtikrinčiau. Reikia aptarti su treneriu ir žiūrėti, kas buvo blogai“, – po finalo sakė Tajus.

Finalo plaukimas:

Finalo rezultatai:

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų